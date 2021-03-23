





Компания realme выпустила в России два новых смартфона C-серии — C20 и C21. Это одни из самых доступных устройств с поддержкой NFC.В realme C21 установлен процессор MediaTek Helio G35, 6,5-дюймовый экран с разрешением HD+, 4 ГБ оперативной памяти, 64-гигабайтный накопитель со слотом для карты памяти, модуль NFC для бесконтактных платежей, сканер отпечатков пальцев и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Фронтальная камера 5-мегапиксельная, а основная обладает тремя модулями (13 + 2 + 2 Мп) и поддерживает ночную съёмку, а также обработку снимков с помощью системы искусственного интеллекта.realme C20 отличается от старшей модели только объёмом памяти, здесь её в два раза меньше — 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной. В остальном устройства идентичны друг другу. Продажи этих смартфонов начнутся 30 марта. realme C20 будет стоить 8990 рублей, а realme C21 — 11990 рублей, но до 19 апреля вторую модель можно будет приобрести со скидкой 2000 рублей.Смартфоны двухсимочные и поддерживают обратную зарядку, то есть от них можно подпитывать различные гаджеты (например, наушники, смарт-часы, фитнес-браслеты или другие смартфоны).