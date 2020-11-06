































Компания Huawei представила в России свое первые беспроводные полноразмерные наушники — FreeBuds Studio. Новинка оснащена технологией динамического шумоподавления, системой из восьми микрофонов, функцией одновременного подключения к двум устройствам и способна воспроизводить аудио в высоком разрешении.Функция динамического шумоподавления при помощи датчика IMU и микрофонов анализирует звуки окружающей среды до 200 раз в минуту и автоматически подбирает оптимальные настройки. Три режима шумоподавления наушников позволяют прослушивать музыку в различных ситуациях: ультра режим обеспечивает почти полную шумоизоляцию, обычный режим подавляет окружающие шумы (например, в кафе или ресторане), а комфортный режим заглушает фоновые звуки, такие как шум компьютера или кондиционера. Кроме того, Huawei FreeBuds Studio поддерживают режим звукопроницаемости и усиления голоса, чтобы пользователи могли оставаться на связи с внешним миром или общаться, не снимая наушников.Во время вызова система из шести микрофонов распознает голос и отделяет его от посторонних звуков, создавая чистое звучание. Четыре микрофона для голосовых вызовов позволяют отделить голос от шумов и улучшить распознавание речи. В то же время два внутренних микрофона воспринимают голос и блокируют помехи.Huawei FreeBuds Studio обладают акустической архитектурой Tee Audio Tube, которая нейтрализуют шумы громкостью до 40 дБ и уравновешивает давление воздуха, поддерживая его циркуляцию. Четырехслойная композитная диафрагма диаметром 40 мм предоставляет диапазон частот от 4 Гц до 48 кГц. Аудиокодек L2HC с уникальным форматом декодирования гарантирует скорость передачи звука до 960 кбит/сек.Huawei FreeBuds Studio обеспечивают всенаправленное покрытие сигнала на 360° и быстрое сопряжение в одно касание. Двойная антенна может интеллектуально определять и автоматически переключаться на антенну с более сильным сигналом. Когда наушники используются для игры, они автоматически переключаются в режим с низкой задержкой звука. Наушники могут поддерживать подключение к двум устройствам одновременно, даже на разных операционных системах.Сенсорное управление позволяет увеличивать или уменьшать громкость, приостанавливать или возобновлять воспроизведение музыки, переключать композиции, принимать или отменять входящие вызовы. Благодаря функции определения работы устройства воспроизведение приостанавливается, когда наушники снимаешь, и возобновляется, когда их надеваешь обратно.Полностью заряженные наушники работают до 20 часов с включенным режимом шумоподавления и до 24 часов, когда данный режим отключен. Десятиминутной зарядки хватит на восемь часов воспроизведения аудио при отключенном шумоподавлении или на пять часов, если шумоподавление включено. Для полной зарядки наушников требуется 60 минут.Наушники Huawei FreeBuds Studio будут доступны в России в двух цветах: золотом и черном. Предзаказ стартует с 10 ноября, а с 20 ноября устройство поступит в продажу в фирменные магазины Huawei и в магазины-партнеры компании по рекомендованной розничной цене 25 990 рублей.