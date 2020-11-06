Компания Huawei представила в России свое первые беспроводные полноразмерные наушники — FreeBuds Studio. Новинка оснащена технологией динамического шумоподавления, системой из восьми микрофонов, функцией одновременного подключения к двум устройствам и способна воспроизводить аудио в высоком разрешении.
Функция динамического шумоподавления при помощи датчика IMU и микрофонов анализирует звуки окружающей среды до 200 раз в минуту и автоматически подбирает оптимальные настройки. Три режима шумоподавления наушников позволяют прослушивать музыку в различных ситуациях: ультра режим обеспечивает почти полную шумоизоляцию, обычный режим подавляет окружающие шумы (например, в кафе или ресторане), а комфортный режим заглушает фоновые звуки, такие как шум компьютера или кондиционера. Кроме того, Huawei FreeBuds Studio поддерживают режим звукопроницаемости и усиления голоса, чтобы пользователи могли оставаться на связи с внешним миром или общаться, не снимая наушников.
Huawei FreeBuds Studio обладают акустической архитектурой Tee Audio Tube, которая нейтрализуют шумы громкостью до 40 дБ и уравновешивает давление воздуха, поддерживая его циркуляцию. Четырехслойная композитная диафрагма диаметром 40 мм предоставляет диапазон частот от 4 Гц до 48 кГц. Аудиокодек L2HC с уникальным форматом декодирования гарантирует скорость передачи звука до 960 кбит/сек.
Huawei FreeBuds Studio обеспечивают всенаправленное покрытие сигнала на 360° и быстрое сопряжение в одно касание. Двойная антенна может интеллектуально определять и автоматически переключаться на антенну с более сильным сигналом. Когда наушники используются для игры, они автоматически переключаются в режим с низкой задержкой звука. Наушники могут поддерживать подключение к двум устройствам одновременно, даже на разных операционных системах.
Полностью заряженные наушники работают до 20 часов с включенным режимом шумоподавления и до 24 часов, когда данный режим отключен. Десятиминутной зарядки хватит на восемь часов воспроизведения аудио при отключенном шумоподавлении или на пять часов, если шумоподавление включено. Для полной зарядки наушников требуется 60 минут.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru