





Компания Huawei собирается запустить в России бесконтактную систему оплаты, которая работает независимо от Google Pay. Она была создана на основе уже существующего решения «Кошелёк».«Кошелёк» будет предустановлен на смартфоны флагманской серии Huawei P40, которые скоро начнут продаваться в России, а затем его можно будет использовать на других смартфонах Huawei и Honor.«Кошелёк» работает примерно так же, как Google Pay: в приложение нужно добавить данные банковской карты, эмитированной MasterCard, и включить модуль NFC. После этого можно расплачиваться в магазинах бесконтактным способом даже при отсутствии интернет-соединения. При платежах на сумму более 1000 рублей требуется дополнительная аутентификация — нужно разблокировать экран смартфона паролем или биометрическим методом (сканированием пальца или лица). Поддерживаются «Альфа Банк», «Тинькофф», «Райффайзен», ВТБ, «Почта Банк», ПСБ, «Открытие», МТС, «Русский стандарт» и другие. Поддержки «Сбербанка» нет.В «Кошельке» также можно хранить данные карт Visa, JCB, «Мир» и других платёжных систем, но в этом случае бесконтактной оплаты не будет, хотя можно оплачивать покупки на сайтах и в приложениях. NFC при этом, само собой, не задействуется.10 апреля приложение «Кошелёк» появится в магазине AppGallery, после чего оно станет доступно смартфонам Huawei и Honor. «Кошелек» может работать на любом Android-смартфоне, не обязательно производства Huawei. Приложение получает те же возможности, какие есть у Google Pay и Samsung Pay, то есть в дополнение в к существующим системам бесконтактной доплаты в настройках устройства добавляется ещё одна.