В России собираются наладить выпуск роутеров с Wi-Fi 6

По данным «Известий»
, до конца 2024 года в России будет налажено производство роутеров с поддержкой Wi-Fi 6. Курировать проект будет Министерство цифрового развития, а потенциальными покупателями российских роутеров станут крупные провайдеры («Ростелеком», «ЭР-Телеком» и другие), которые будут перепродавать или сдавать их в аренду своим абонентам, тем самым обеспечивая спрос.
Wi-Fi 6 — не самый новейший стандарт беспроводной интернет-связи, после него были утверждены Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7, а к 2024 году вполне может появиться Wi-Fi 8.
В России уже существуют предприятия, которые осуществляют разработку и производство роутеров, но в основном эти устройства работают в диапазон 2,4 ГГц и не поддерживают соединение на частотах 5-6 ГГц. В роутерах с поддержкой Wi-Fi 6 используются более сложные и дорогие компоненты, а их сборка требует современного оборудования, которого пока нет в России.