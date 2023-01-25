В России собираются наладить выпуск роутеров с Wi-Fi 6

Александр


По данным «Известий», до конца 2024 года в России будет налажено производство роутеров с поддержкой Wi-Fi 6. Курировать проект будет Министерство цифрового развития, а потенциальными покупателями российских роутеров станут крупные провайдеры («Ростелеком», «ЭР-Телеком» и другие), которые будут перепродавать или сдавать их в аренду своим абонентам, тем самым обеспечивая спрос.

Wi-Fi 6 — не самый новейший стандарт беспроводной интернет-связи, после него были утверждены Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7, а к 2024 году вполне может появиться Wi-Fi 8.

В России уже существуют предприятия, которые осуществляют разработку и производство роутеров, но в основном эти устройства работают в диапазон 2,4 ГГц и не поддерживают соединение на частотах 5-6 ГГц. В роутерах с поддержкой Wi-Fi 6 используются более сложные и дорогие компоненты, а их сборка требует современного оборудования, которого пока нет в России.
4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Мобильные операторы начали уведомлять о повышении тарифов
Россияне отказываются от покупки смартфонов по всей стране
В стране станет гораздо больше интернета в 2023 году
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

В России начали продавать восстановленные iPhone, Apple Watch и MacBook. Цены — до 70% ниже, чем у новых
Xiaomi представила крутую модульную лампу Yeelight Cube Smart Lamp с поддержкой HomeKit. Вы точно захотите себе такую

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+4520
Carter_Mayers
А чего не Wi-Fi 10 к концу 2023? Ой ржака блин, свои какие-то нереальные стандарты выдумывают чинуши, которые на деле от сетевого оборудования и роутеров топовых производителей, будут отличаться как повозка с лошадьми от самолёта)
Вчера в 19:40
#
Denis1
+346
Denis1 Carter_Mayers
В них чипы будут от стиралок, микроволновок и чайников. Это небывалый прорыв)
Вчера в 21:53
#
Konstantin Bulatnikov
+147
Konstantin Bulatnikov
А начинка там будет полностью Китайская, или даже все устройство. В России будут клеить логотипы и писать Сделано в России как в случае с iRu...
Вчера в 22:11
#
Купить рекламу