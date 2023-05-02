В России создали экран, который поставит на колени OLED

«Эффективность работы дисплеев из органических материалов, которые в основном продаются сейчас в магазинах, не превышает 25%, а у сопоставимых по стоимости и простоте производства перовскитов она может превышать 90%».

Он ярче современных дисплеев в 3 раза, имеют более точную цветопередачу и защищен от выгорания.Технологию производства экранов с использованием перовскита (титан кальция) разработали ученые Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ), университета ИТМО и Алферовского университета. Экраны создаются с использованием неорганических материалов, что позволяет добиться высокой яркости и точной цветопередачи. В отличие от OLED-дисплеев, отечественная разработка менее энергозатратна и позволяет гаджетам работать дольше от одного заряда.Директор Высшей инженерно-физической школы СПбПУ Иван Мухин пояснил:В качестве основы, на которую наносится перовскит, разработчики предлагают использовать кремний. Этот материал массово применяется в микроэлектронике, а созданная с его использованием архитектура подложки снизить температуру и увеличить срок службы экранов. Специалисты считают, что использование их разработки дешевле, а наладить промышленное производство будет проще.