В России создали экран, который поставит на колени OLED

Артем
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Фото: Appleinsider
Он ярче современных дисплеев в 3 раза, имеют более точную цветопередачу и защищен от выгорания. 

Технологию производства экранов с использованием перовскита (титан кальция) разработали ученые Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ), университета ИТМО и Алферовского университета. Экраны создаются с использованием неорганических материалов, что позволяет добиться высокой яркости и точной цветопередачи. В отличие от OLED-дисплеев, отечественная разработка менее энергозатратна и позволяет гаджетам работать дольше от одного заряда.

Директор Высшей инженерно-физической школы СПбПУ Иван Мухин пояснил:

«Эффективность работы дисплеев из органических материалов, которые в основном продаются сейчас в магазинах, не превышает 25%, а у сопоставимых по стоимости и простоте производства перовскитов она может превышать 90%».

В качестве основы, на которую наносится перовскит, разработчики предлагают использовать кремний. Этот материал массово применяется в микроэлектронике, а созданная с его использованием архитектура подложки снизить температуру и увеличить срок службы экранов. Специалисты считают, что использование их разработки дешевле, а наладить промышленное производство будет проще.
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Источник:
Известия
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Комментарии

Tigrolik
+572
Tigrolik
🤣🤣🤣🤣🤣
Вчера в 19:14
#
Den Prite
+148
Den Prite
Заголовок 👍🤣🤣🤣
Вчера в 19:27
#
+4679
Carter_Mayers
Создать и пустить в производство массовое, вещи абсолютно разные. Да есть смутные сомнения, много кто хвалился и колотил понты, а Лыжа и Самса для всех свои экраны до сих пор поставляют. Хороших производителей единицы, а патентов и изобретений тысячи и десятки тысяч
Вчера в 19:39
#
Lord
+550
Lord
Слушайте, как Вы такие заголовки придумываете? Кааак? На колени ….
Вчера в 20:29
#
+966
Grealex Lord
Не мешайте, тут соревнование с Кузнецовым.
Вчера в 20:57
#
Konstantin Bulatnikov
+169
Konstantin Bulatnikov
Зечет, это нечто, заголовок у вас....😁😁😁😆😆😆🤣🤣🤣
Вчера в 21:17
#
+17
Тимур Вихарев
Кажется у prohiteck было видео про этих ребят, прямо из института, где они рассказывали про свои успехи, области применения и прочие штуки. Очень годно. Тут сейчас опять набегут милион умников с криками "распил" и "вранье", и даже скорее всего тут действительно "журналист изнасиловал учённого" т.к. речь до этого была только про отдельные диоды а не экран. Но в россии есть и крутые учёные и инновационные разработки которые стоит поддерживать. Может в реальности и невыносимо ярки русские экраны станут когда нибудь известны на весь мир как русская водка и некоторые советские разработки.
2 часа назад в 22:17
#
Mr.Igor
+113
Mr.Igor
Ага, в России уже создали мобильный телефон который должен был поставить все другие телефоны-конкуренты на колени! И что, где этот наш шедевр….???!!!
2 часа назад в 22:29
#
+150
lokky
"поставит на колени"...и даст отсосать))
2 часа назад в 22:34
#
+192
Holldann
Вариков три. Или очередной п..деж, или свалят в штаты и озолотятся (много работая и по полному праву, как IPG photonics, к примеру). Или их распилят и растворят в каком-нибудь сколкове.
2 часа назад в 22:40
#
Esthet
+1732
Esthet
Пусть сделают, никто не против если наши ребята кого то поставят на колени, а пока это из разряда повышенного газоизвержения в лужу🤷🏻
час назад в 23:38
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