Иномарки в России лишились дистанционного управления

Олег

Авто


Западные производители автомобилей ограничивают функциональность своих мобильных приложений при подключении из России. Об этом пишут «Известия».

Согласно источнику, о проблемах с дистанционным доступом к авто сообщают владельцы иномарок по всей стране. В частности, ситуация коснулась владельцев Skoda, Kia, Infinity, Nissan и Renault. Официальные приложения этих брендов получили ограничения при запуске из России: пользователи не могут запустить мотор, проверить уровень топлива в баке, открыть или закрыть двери. Кроме того, не получается обновить ПО для жизненно важных функций, таких, как ABS, тормозная система и некоторые нюансы работы двигателя.

Автоэксперты, опрошенные «Известиями», говорят, что, помимо бытовых неудобств, российские водители больше не смогут участвовать в отзывных кампаниях автобрендов. Например, если в машине присутствует заводской дефект, потенциально способный привести к возгоранию, владелец авто будет вынужден устранять его своими силами и кошельком.

В некоторых случаях приложения отказываются выполнять даже базовые функции. Бывает, что утилита просто не находит авто или не хочет к нему подключаться, а иногда вовсе предлагает установить версию для другой страны.

При этом другие бренды пока не ограничивают свой софт в РФ. К ним относится Volvo и Land Rover.

Ранее мы рассказывали, как мошенники обманывают владельцев автомобилей Mercedes на фоне отключения российских сервисов бренда. 

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Источник:
Известия
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Комментарии

kardigan
+3069
kardigan
А ведь сначала говорили, что санкции коснутся только того, что касается военной промышленности.
А тут такие мелочи.. стыдно господа пиндосы.
Сегодня в 12:47
#
EDD
+236
EDD kardigan
А вам, господа россияне, не стыдно? За Умань, Днепр, Краматорск, Мариуполь и тд??
Сегодня в 13:45
#
–1
Anton Kurak EDD
Во первых Россияние с большой буквы, ты не к своим хозяевам из пиндосии обращаешься. А во вторых это всего лишь последствия вашего 8ми летнего бесстыдства в ЛДНР.
2 часа назад в 14:11
#
tellurian
+5070
tellurian
Лишают себя будущих продаж.
За такое отношение к простым людям, я точно не куплю машину данных марок.
Я злой, и память у меня хорошая!
час назад в 15:36
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