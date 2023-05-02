Иномарки в России лишились дистанционного управления

Западные производители автомобилей ограничивают функциональность своих мобильных приложений при подключении из России. Об этом пишут «Известия».
Согласно источнику, о проблемах с дистанционным доступом к авто сообщают владельцы иномарок по всей стране. В частности, ситуация коснулась владельцев Skoda, Kia, Infinity, Nissan и Renault. Официальные приложения этих брендов получили ограничения при запуске из России: пользователи не могут запустить мотор, проверить уровень топлива в баке, открыть или закрыть двери. Кроме того, не получается обновить ПО для жизненно важных функций, таких, как ABS, тормозная система и некоторые нюансы работы двигателя.
Автоэксперты, опрошенные «Известиями», говорят, что, помимо бытовых неудобств, российские водители больше не смогут участвовать в отзывных кампаниях автобрендов. Например, если в машине присутствует заводской дефект, потенциально способный привести к возгоранию, владелец авто будет вынужден устранять его своими силами и кошельком.
В некоторых случаях приложения отказываются выполнять даже базовые функции. Бывает, что утилита просто не находит авто или не хочет к нему подключаться, а иногда вовсе предлагает установить версию для другой страны.
При этом другие бренды пока не ограничивают свой софт в РФ. К ним относится Volvo и Land Rover.
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