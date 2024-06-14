В России создали улучшенный аналог мини-компьютера Raspberry Pi

Специалисты ИНЭУМ им. Брука, который входит в концерн «Росэлектроника» из состава «Ростеха», разработали одноплатный компьютер на основе процессора «Эльбрус-2С3». Он называется МП21 и по своим возможностям примерно такой же, как Raspberry Pi, Orange Pi и другие иностранные одноплатники.
К сожалению, разработчики не показали, как выглядит их новинка, известен только размер платы — 95×95 мм, что примерно в два раза больше, чем у большинства устройств этого форм-фактора. Процессор «Эльбрус-2С3» был разработан компанией МЦСТ и оснащён двумя ядрами общего назначения, одним графическим ядром 2D-ускорителя и шестью ядрами для обработки 3D-графики. Предусмотрена поддержка оперативной памяти стандарта DDR4-2400, проводного интернета со скоростью до 2,5 Гбит/с, а также подключение трёх мониторов (два из них с разрешением до 4K через HDMI-порты), четырёх накопителей через SATA 3.0 и четырёх периферийных устройств через порты USB 3.0. Изначально производством этого процессора занималась тайваньская компания TSMC, но после введения санкций ей было запрещено сотрудничать с российскими заказчиками. Кто сейчас осуществляет сборку «Эльбрус-2С3», неизвестно.
В «Ростехе» говорят, что модель МП21 в настоящее время является самым миниатюрным решением на базе «Эльбрус-2С3». Этот компьютер будет ориентирован на корпоративное использование — например, на объектах, где предъявляются повышенные требования к информационной безопасности. Компьютер потребляет до 40 Вт и выдерживает температуры от -40 до +55 градусов по Цельсию, благодаря чему его можно использовать в экстремальных климатических условиях (например, в авиации или экспедициях в жаркие или холодные регионы)
Заказчики смогут выбрать нужные им опции, в том числе оперативную память до 8 ГБ и SSD-накопитель от 60 до 480 ГБ. Примечательно, что SSD распаивается прямо на плате и оснащён радиатором для отвода тепла — это выгодно отличает российскую разработку от Raspberry Pi 5, в комплектации которого не предусмотрен интегрированный накопитель.
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