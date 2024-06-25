В России стартовали предзаказы на планшет HUAWEI MatePad 11,5”S

Фархад
Matepad
 
Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о старте предзаказов на планшет HUAWEI MatePad 11,5”S в России с 25 июня.

HUAWEI MatePad 11,5”S получил 11,5-дюймовый HD-дисплей HUAWEI FullView с разрешением 2800x1840 пикселей, соотношением сторон 3:2 и частотой обновления до 144 Гц. Новое покрытие экрана PaperMatte создаёт комфортные условия для чтения благодаря меньшему количеству бликов и мягкому свету, приятному для глаз. Технология нанотравления делает его по ощущениям близким к настоящей бумаге, а стилус HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) усиливает это впечатление, имитируя сопротивление бумаги при письме.

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Планшет HUAWEI MatePad 11,5”S стал одним из первых устройств бренда с новым приложением GoPaint, разработанным HUAWEI. Оно делает процесс рисования более доступным, предлагая широкий спектр полезных и удобных функций, а также множество кистей.
 
Новинка доступна в трёх расцветках: сиреневой, космической серой и мерцающей серебристой. Весит планшет всего 510 г, а его толщина составляет 6,2 мм.

Цены на HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte стартуют с 36 тысяч рублей за версию 8/256 ГБ и 45 тысяч рублей за конфигурацию с умной магнитной клавиатурой HUAWEI. За предзаказ до 4 июля можно получить стилус HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) или часы HUAWEI WATCH FIT 3.
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