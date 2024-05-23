В России начались продажи флагманской серии HUAWEI Pura 70

«Как главный эксперт по технике, мы всегда предлагаем нашим покупателям лучшее, и не удивлены высокому спросу на смартфоны HUAWEI Pura 70 в рамках недели предзаказа. Наши клиенты уже смогли оценить неповторимый стиль каждой модели и яркие цветовые решения, в том числе эксклюзивно представленные в наших магазинах», — отметил руководитель департамента «Телеком и гаджеты» сети Группы М.Видео-Эльдорадо Сергей Уваров.

Группа М.Видео-Эльдорадо сообщила о старте продаж новых флагманских смартфонов серии HUAWEI Pura 70. Все новинки могут похвастаться уникальным дизайном, крутыми камерами и шикарными дисплеями с ударопрочным стеклом Kunlun Glass.В пресс-службе компании отметили, что интерес к флагманским смартфонам HUAWEI Pura 70 за первую неделю предзаказа (15.05-22.05) оказался на 35% выше, чем к смартфонам серии HUAWEI P60 в прошлом году.Одной из главных особенностей смартфонов линейки HUAWEI Pura 70 стала возможность высокоскоростной съёмки движущихся объектов. Это стало возможным благодаря мощным аппаратным возможностям основного объектива и телеобъектива ультракамеры в сочетании с первой в отрасли технологией XD Motion Engine. Модель HUAWEI Pura 70 Ultra также обладает инновационной выдвижной ультракамерой, оснащенной 1-дюймовым CMOS-сенсором с самой широкой физической диафрагмой f/1.6 среди аналогичных устройств. На смартфон можно снимать объекты, движущиеся с рекордной скоростью 300 км/ч. При этом девайс обладает свойствами водонепроницаемости класса IP68, что позволяет погружать его на глубину до 2 метров.Смартфоны HUAWEI Pura 70 Pro и HUAWEI Pura 70 Ultra оснащены инновационным телемакрообъективом с большой диафрагмой f/2.1. Поддержка фокусного расстояния и 35-кратного макрозума позволяет запечатлеть даже мельчайшие детали при тусклом освещении.Ещё одно инновационное решение в линейке HUAWEI Pura — экраны нового поколения HUAWEI X-True со сверхвысоким разрешением, плотностью пикселей 460 ppi и пиковой яркостью 2500 нит. Дисплеи прикрыты стёклами Kunlun Glass. Причём в HUAWEI Pura 70 Ultra используется износостойкое стекло Kunlun Glass с технологией защиты от царапин Crystal Armor.Главное, что все необходимые приложения можно скачать из собственного магазина приложений HUAWEI – AppGallery. Тут можно найти всё, включая софт Яндекса, Сбербанк, Тинькофф, а также сервисы Google.До 30 июня М.Видео-Эльдорадо дарит покупателям «годовую версию» защиты экрана HUAWEI Care, а также фирменные часы или наушники HUAWEI. Отметим, что две расцветки HUAWEI Pura 70 Ultra — зелёная и коричневая — доступны эксклюзивно в сетях М.Видео-Эльдорадо.