В России стартовали предзаказы на смартфоны HUAWEI Pura 70

HUAWEI Pura 70 — 12/256 ГБ — от 69 999 руб;

HUAWEI Pura 70 Pro — 12/512 ГБ — от 89 999 руб;

HUAWEI Pura 70 Ultra — 16/512 ГБ — от 129 999 руб.

Группа М.Видео-Эльдорадо анонсировала старт предзаказов на флагманские смартфоны серии HUAWEI Pura 70, которые предлагают уникальный дизайн, впечатляющие возможности съёмки, износостойкие стекла Kunlun Glass и многое другое.Все три новинки также могут похвастаться технологией XD Motion Engine, которая позволяют создавать кадры в режиме высокоскоростной съёмки. Это очень полезно для фотографирования движущихся объектов.Модель HUAWEI Pura 70 Ultra получила выдвижной 1-дюймовый сенсор с самой широкой физической диафрагмой f/1.6 среди аналогичных модулей. Производитель гарантирует, что механизм камеры выдержит 300 000 циклов выдвигания. При этом в смартфоне предусмотрена влагозащита IP68.Также смартфоны HUAWEI Pura 70 Pro и HUAWEI Pura 70 Ultra оснащены телемакрообъективом с диафрагмой f/2.1 и 35-кратным зумом, который позволяет запечатлеть даже мельчайшие детали при тусклом освещении.Вся серия получила экраны нового поколения HUAWEI X-True со сверхвысоким разрешением, плотностью пикселей 460 ppi и пиковой яркостью 2500 нит. Прикрывает экран фирменное защитное стекло Kunlun Glass.В плане зарядки и автономности смартфоны серии HUAWEI Pura 70 также предлагают топовые решения, включая сверхбыструю проводную зарядку HUAWEI SuperCharge мощностью 100 Вт и обратную беспроводную зарядку до 20 Вт в модели Ultra.Стоит отметить, что эксклюзивные расцветки HUAWEI Pura 70 Ultra будут доступны только в М.Видео-Эльдорадо. Ниже приведены цены на все новинки в России:В период с 15 по 22 мая покупатели получат в дополнение к смартфону наушники HUAWEI FreeBuds Pro 3, а с 23 мая до 30 июня — смарт-часы HUAWEI WATCH FIT 2 Active.