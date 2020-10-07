Начались продажи смарт-браслета Samsung Galaxy Fit2 в России. Устройство доступно в черном и красном цветах на официальном сайте и в фирменных салонах, а также у партнеров по рекомендованной цене 3 490 руб.
До трех недель без подзарядки
Galaxy Fit2 получил аккумулятор емкостью 159 мАч, который обеспечивает несколько недель непрерывной работы – до 21 дня в стандартном режиме с измерением частоты сердечных сокращений (ЧСС), чтобы пользователи могли следить за показателями сна и ежедневной активности, не отвлекаясь на подзарядку гаджета.
Управление полезными привычками
Galaxy Fit2 – удобный инструмент для тех, кто занимается спортом. Устройство автоматически определяет пять видов тренировок: бег, ходьба, динамичная тренировка, занятия на эллиптическом тренажере и гребля, а также поддерживает более 90 предварительно настроенных типов физической активности. Для разных занятий доступны различные параметры мониторинга, такие как ЧСС, расход калорий, шаги и продолжительность сессии.
В набор полезных функций вошла возможность следить за качеством сна, анализируя паттерны и предоставляя информацию о фазах сна. Помимо этого, гаджет поможет соблюдать гигиену рук, напоминая о необходимости придерживаться здоровой привычки.
Устройство умеет автоматически определять уровень стресса и при необходимости поможет расслабиться, предложив выполнить дыхательные упражнения.
Смарт браслет получил 1,1-дюймовый AMOLED экран с максимальной яркостью 450 нит, защищенный 3D-стеклом, который позволяет переключать музыкальные треки и отправлять быстрые ответы на сообщения. Благодаря влагозащите 5 АТМ + IP68 пользователь сможет продолжать отслеживать все важные показатели во время плавания и других водных активностей.
Характеристики Samsung Galaxy Fit2
- Цвет: черный/красный
- Дисплей: 1.1” AMOLED (450 нит) 3D изогнутое стекло
- ОС: Free RTOS
- Размеры: 46.6 x 18.6 x 11.1 мм (126 x 294, 291 ppi) 21 г (с ремешком)
- Память: 2 МБ + 32 МБ
- Датчики: PPG-датчик, акселерометр, гироскоп, датчик сердечного ритма
- Аккумулятор: 159 мАч (Использование в обычном режиме: до 15 дней /
- Максимальное время использования: до 21 дня)
- Водостойкость: 5ATM + IP68, погружение в воду до 50 м на 10 минут
- Материал: Пластик
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И кстати могли бы nfc завезти, а так смысла большого в них не вижу.