По данным «Известий», спрос на смартфоны Apple в России удовлетворён всего на 70-80%. В большом дефиците оказались как новые модели из линейки iPhone 13, так и позапрошлогодний iPhone 11, который значительно подешевел после выпуска новинок.
Покупатели почти моментально скупают айфоны из новых поставок. Ритейлеры за неделю продают устройства, которые ждут неделями. Покупателям тоже приходится ждать вместе с ними. Например, iPhone 13 Pro Max привозят примерно через три недели после оформления предзаказа. Некоторые модели, заказанные сейчас, можно будет получить в лучшем случае только ближе к Новому году.
Магазины также отмечают нехватку флагманских смартфонов других производителей — в частности, Galaxy Fold3 и линейки Galaxy S21. Смартфонов Xiaomi, Huawei и Honor пока хватает всем желающим, но неизвестно, какая ситуация будет накануне новогодних праздников, когда россияне начнут массово покупать подарки своим близким.
Эксперты считают, что дефицит смартфонов связан с проблемами с поставками электронных компонентов. Эти проблемы, в свою очередь, вызваны последствиями пандемии коронавируса в азиатских странах.
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Я 11 на 64 гб взял за 42.500 у зеленого оператора.
Вобщем есть веское мнение, что на нынешний рост спроса повлияли накопления с 2014, когда многие начали откладывать. +отложенный спрос в пандемию и локдаун.
Самсунги да валяются