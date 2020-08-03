





Объединённая компания «М.Видео-Эльдорадо» начала продавать бытовую технику под собственным брендом Novex. Эта торговая марка появилась в 2006 году, но спустя два года проект был свёрнут, а теперь возродится.Возрождение бренда началось с выпуска умных телевизоров с экранами диагональю от 24 до 65 дюймов. Такое решение объясняется возросшим интересом к данной категории товаров. По данным «М.Видео-Эльдорадо», в первой половине 2020 года российский рынок телевизоров вырос на 16% в штуках и 7,5 в деньгах. С января по июнь в России было продано 3,4 миллиона телевизоров на 72 миллиарда рублей. Доля устройств с функцией Smart TV превысила 55% от общего количества проданных телевизоров в штучном выражении и 80% в денежном.Сборка телевизоров Novex будет производиться в России, благодаря чему компания надеется обеспечить привлекательные розничные цены в сравнении с продуктами зарубежных брендов. В дальнейшем «М.Видео-Эльдорадо» планирует выпускать под торговой маркой Novex кухонную технику и устройства для уборки помещений, в том числе роботы-пылесосы.