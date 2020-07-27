



С 27 июля «Билайн» на 50 рублей увеличил абонентскую плату на некоторых тарифах на домашний интернет и телевидение. Другие операторы либо уже повысили цены, либо планируют сделать это в ближайшие недели. В целом за год цены на интернет и ТВ в России, по прогнозам экспертов, увеличатся на 10-15%.



Операторы объясняют рост цен тем, что абоненты стали больше времени проводить дома и больше пользоваться услугами на самоизоляции в период пандемии COVID-19. Некоторые россияне продолжили работать дома даже после завершения «карантина». Операторы всячески поддерживали абонентов в последние месяцы, в том числе предоставляли им бесплатные услуги и рассрочку на оплату.



В начале июня стоимость ряда тарифов поднял «Эр-Телеком», работающий под брендом «Дом.ru». Оператор отмечает, что цены выросли не более чем на 5%, а повышение затронуло не более 10% абонентов. «Акадо» изменит тарифы в сторону повышения с 1 августа. МТС увеличил цены на спутниковое телевидение по тарифам, которые действуют с 2019 года — платёж увеличился примерно на 15-20 рублей в месяц. Тарифы для абонентов платного ТВ у МТС не изменятся.



«Ростелеком» только лишь рассматривает возможность повышения тарифов, а если цены и вырастут, то только на архивных тарифах, которые не соответствуют рыночному уровню. Оператор понимает, что рынок интернета и ТВ в России высококонкурентный, и абоненты могут уйти к конкурентам, если их не устроят новые расценки.



По словам генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова, на планомерный рост тарифов повлияли инфляция, колебание курса рубля, растущие затраты операторов на исполнение «закона Яровой», а также реализация закона об устойчивом интернете. Пандемия COVID-19 дополнительно подстегнула цены, поскольку абоненты стали больше времени проводить дома и потреблять гораздо больший объём трафика, чем раньше. Кроме того, операторы начали нести дополнительные расходы на реализацию проекта по бесплатному предоставлению доступа к социально значимым интернет-ресурсам, а вопрос по компенсации этих расходов до сих пор не решён.







