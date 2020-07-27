С 27 июля «Билайн» на 50 рублей увеличил абонентскую плату на некоторых тарифах на домашний интернет и телевидение. Другие операторы либо уже повысили цены, либо планируют сделать это в ближайшие недели. В целом за год цены на интернет и ТВ в России, по прогнозам экспертов, увеличатся на 10-15%.
Операторы объясняют рост цен тем, что абоненты стали больше времени проводить дома и больше пользоваться услугами на самоизоляции в период пандемии COVID-19. Некоторые россияне продолжили работать дома даже после завершения «карантина». Операторы всячески поддерживали абонентов в последние месяцы, в том числе предоставляли им бесплатные услуги и рассрочку на оплату.
В начале июня стоимость ряда тарифов поднял «Эр-Телеком», работающий под брендом «Дом.ru». Оператор отмечает, что цены выросли не более чем на 5%, а повышение затронуло не более 10% абонентов. «Акадо» изменит тарифы в сторону повышения с 1 августа. МТС увеличил цены на спутниковое телевидение по тарифам, которые действуют с 2019 года — платёж увеличился примерно на 15-20 рублей в месяц. Тарифы для абонентов платного ТВ у МТС не изменятся.
«Ростелеком» только лишь рассматривает возможность повышения тарифов, а если цены и вырастут, то только на архивных тарифах, которые не соответствуют рыночному уровню. Оператор понимает, что рынок интернета и ТВ в России высококонкурентный, и абоненты могут уйти к конкурентам, если их не устроят новые расценки.
По словам генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова, на планомерный рост тарифов повлияли инфляция, колебание курса рубля, растущие затраты операторов на исполнение «закона Яровой», а также реализация закона об устойчивом интернете. Пандемия COVID-19 дополнительно подстегнула цены, поскольку абоненты стали больше времени проводить дома и потреблять гораздо больший объём трафика, чем раньше. Кроме того, операторы начали нести дополнительные расходы на реализацию проекта по бесплатному предоставлению доступа к социально значимым интернет-ресурсам, а вопрос по компенсации этих расходов до сих пор не решён.
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О каких поблажках речь ?! Что Мегафон, что Ростелеком ничего подобного не делал-нет денег, нет связи. Должен-плати. Причём у Ростелекома даже при отсутствии инета капает тариф , как мы знаем.
Как говорится-кому война,а кому мать родна...
Ну норм, все как всегда... бизнес, ничего личного 🤷🏼♂️ Только почему снова всех под одну гребенку? А кто не пользовался этим «бесплатным»? Почему им тарифы повысят?
Заметил я как-то, что скорость стала еле живая...скачка файлов не больше 5 мегабит (тариф 100)...
День, два...на третий полез в ЛК и тут меня осенило, интернет не оплачен. Забыл, бывает иногда. Ну ок. Оплатил.
Но...период оплаты у меня был на 3 раньше. Т.е. я те злополучные три дня 5 мегабитной скорости оплатил как свой 100 мегабитный тариф.
"Спасибо за такую щедрость и бесплатный интернет"