В России впервые наладили производство цветных принтеров

Александр


Бренд Fplus начал производить в России лазерные принтеры с цветной печатью. Сборка производится на его собственном заводе в подмосковном Валищево.

Первая модель называется MC241adfw, это многофункциональное устройство (МФУ), сочетающее в себе принтер, сканер и копир. В нём используется фирменное программное обеспечение Fplus, и это, по словам производителя, «гарантирует отсутствие любых закладок в системе». Настраивать и контролировать печать можно с помощью мини-дисплея, также имеется лоток для автоматической двухсторонней печати. Поддерживается печать на листах формата не более А4, скорость — до 24 страниц в минуту, причём устройство совместимо только с картриджами Fplus и не работает с расходниками других брендов.

Это МФУ совместимо как Windows, macOS и Linux, так и  с российскими операционными системами, в том числе «Альт», «Роса», Astra Linux, «Ред ОС» и «ОСнова». Fplus планирует производить около ста тысяч устройств в год, они будут поставляться организациям по госзаказу, найти их в обычных магазинах не получится. В ассортимент Fplus входит 9 принтеров, но только одна модель производится в России, а остальные ввозятся из Китая.



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Комментарии

+1164
Grealex
Тысяч по 100 будет для госзаказа стоить. А картриджи по 20 за штуку.
42 минуты назад
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