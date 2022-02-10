С наступлением весны в России начнут действовать новые требования для обладателей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) массой до 30 кг. Под действие этой нормы попадёт часть дронов, которые используются организациями и частными лицами. Требование не будет распространяться на миниатюрные и лёгкие дроны, которые не попадают под определение БПЛА.

В пункт 2.7 Федеральных авиационных правил (ФАП-494) добавлены требования о том, что управлять дронами смогут только лица, получившие специальное свидетельство. Необходимо проходить обучение на пилота, но типовая программа учёбы до сих пор не утверждена Минтрансом, поэтому выполнить новые требования невозможно.

«Сейчас в Росавиации утверждают программы авиационных учебных центров (АУЦ), но ни одного свидетельства внешнего пилота в РФ ещё не выдано», — сообщил руководитель Ассоциации малых авиапредприятий Дмитрий Куликов. 

По данным «Коммерсанта», в России зарегистрировано около 200 компаний, которые используют БПЛА для оказания услуг (например, для геодезической разведки в труднодоступной местности или для доставки грузов). Объём этого рынка составляет 13 миллиардов рублей в год, а услугами этих компаний пользуется в том числе госсектор (РЖД, «Почта России», Росатом и т. д.) Компании уже начали получать от Ространснадзора предостережения о возможной приостановки их деятельности в случае неисполнения новых правил.



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