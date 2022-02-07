

Министерство цифрового развития РФ предложило назначить «цифровых атташе» за границей, которые будут продвигать российские цифровые продукты. Об этом рассказали в РБК.



Ссылаясь на представителей Минцифры, СМИ сообщают, что власти РФ начали формирование службы российских «цифровых атташе» в других странах. Люди, получившие эту должность, будут действовать в рамках торговых представительств России, а в их обязанности будет входить продвижение отечественных IT-продуктов за рубежом.



Идея создания «цифровых атташе» вошла в пакет мер поддержки отечественной IT-сферы. Сотрудники этой службы будут действовать в двух направлениях: оказывать поддержку «на месте» российским IT-компаниям, которые хотят войти на рынок той или иной страны со своим софтом или сервисом, а также стимулировать иностранные технокорпорации «заходить» на российский рынок.



Спектр оказываемой поддержки будет довольно широким: в должностные обязанности «цифрового атташе» будет входить консультационная, юридическая, организационная и информационно-аналитическая помощь российским IT-компаниям. По сути, «цифровой атташе» должен будет приложить максимум усилий, чтобы российский софт вошел на иностранный рынок и задержался на нем любым возможным способом.



Уже сегодня, 7 февраля, Минцифры планирует объявить конкурс на должность «цифровых атташе» в разных странах. Получить её смогут кандидаты, имеющие высшее образование уровня магистратуры или специалитета. Также обязательным требованием будет знание языка той страны, в которую он попадет на работу.



Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщает, что в 2022 году «цифровые атташе» начнут работать аж в 16 странах, а к 2024-му их число увеличится до 28. С текущего года «цифровые атташе» появятся в Бразилии, Германии, Египте, Вьетнаме, Индии, Иране, Казахстане, Узбекистане, Малайзии, Сингапуре, Тайланде, Турции, Южной Корее, ЮАР, Объединенных Арабских Эмиратах и на Кубе.



Стоит отметить, что российские IT-корпорации уже осваивают зарубежный рынок услуг и сервисов. Например, Яндекс присутствует в нескольких странах бывшего СНГ со своими продуктами вроде «Такси».





