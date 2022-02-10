Маркетплейс AliExpress Russia запустил ленту с фото- и видеоматериалами от покупателей в тестовом режиме. Об этом рассказали в самой AliExpress.
Речь идет о небольших постах с описанием купленного товара, которые смогут прочесть или посмотреть другие покупатели из России и стран бывшего СНГ. Контент от пользователей будет собираться в одну ленту с рекомендациями — нечто подобное на «али» есть уже сейчас, только наполняют её блогеры. Проект придумали специально для указанных выше стран, в других частях мира пока такого не планируется.
Самое интересное в этой инициативе — контент можно будет монетизировать. AliExpress предусматривает возможность выложить в ленту три вида постов: прямые эфиры, видеоролики, или же классические обзоры с текстом и фотографиями. Внутри контента автор сможет особым образом отметить товары, о которых он рассказывает, чтобы зритель или читатель смог сразу перейти на страницу покупки. В этой партнерской программе уже участвуют более 90 млн товаров с AliExpress.
Посты в ленте будут видеть абсолютно все пользователи РФ и СНГ, а формироваться она будет двумя способами: сначала просто по хронологии, а спустя какое-то время включится сортировка по интересам. Сами создатели контента смогут получить за свои труды от 1% до 90% от суммы покупки по ссылкам из их постов. Более точного расчета комиссии AliExpress пока не раскрывает.
Чтобы поучаствовать в публичном тестировании и выложить собственный контент, нужно зарегистрироваться по ссылке. Публиковать фото и видео уже можно прямо из приложения AliExpress Russia, а отмечать товары — пока только с веб-версии. Пресс-служба маркетплейса отмечает, что за период закрытого тестирования пользовательской ленты количество покупок по ссылкам авторов выросло на 164%.
Речь идет о небольших постах с описанием купленного товара, которые смогут прочесть или посмотреть другие покупатели из России и стран бывшего СНГ. Контент от пользователей будет собираться в одну ленту с рекомендациями — нечто подобное на «али» есть уже сейчас, только наполняют её блогеры. Проект придумали специально для указанных выше стран, в других частях мира пока такого не планируется.
Самое интересное в этой инициативе — контент можно будет монетизировать. AliExpress предусматривает возможность выложить в ленту три вида постов: прямые эфиры, видеоролики, или же классические обзоры с текстом и фотографиями. Внутри контента автор сможет особым образом отметить товары, о которых он рассказывает, чтобы зритель или читатель смог сразу перейти на страницу покупки. В этой партнерской программе уже участвуют более 90 млн товаров с AliExpress.
Посты в ленте будут видеть абсолютно все пользователи РФ и СНГ, а формироваться она будет двумя способами: сначала просто по хронологии, а спустя какое-то время включится сортировка по интересам. Сами создатели контента смогут получить за свои труды от 1% до 90% от суммы покупки по ссылкам из их постов. Более точного расчета комиссии AliExpress пока не раскрывает.
Чтобы поучаствовать в публичном тестировании и выложить собственный контент, нужно зарегистрироваться по ссылке. Публиковать фото и видео уже можно прямо из приложения AliExpress Russia, а отмечать товары — пока только с веб-версии. Пресс-служба маркетплейса отмечает, что за период закрытого тестирования пользовательской ленты количество покупок по ссылкам авторов выросло на 164%.
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