В России выпустили мини-компьютер «Бобёр» на базе процессора «Байкал-М»
Александр Кузнецов —
Российские организации (в том числе «Росэнергоатом») начали применять в своей деятельности мини-ПК «Бобёр» производства компании Delta Computers. В этом компьютере используется процессор «Байкал-М» на архитектуре ARM и операционная система Astra Linux Special Edition.
Компьютер «Бобёр» выполнен в корпусе форм-фактора SFF объёмом 8,3 л и оснащён множеством разъёмов и портов для подключения внутренних и внешних устройств.
Используемый в этом компьютере процессор «Байкал-М» был разработан компаниями МЦСТ и «Байкал Электроникс» в 2019 году и выпускался по 28-нанометровому процессору на тайваньской фабрике TSMC. Летом 2022 года компания TSMC прекратила поставки этих процессоров в Россию, в том числе тех, что уже были произведены и лежали на складе. В России нет мощностей для сборки этих чипов.
Процессор «Байкал-М» размещён на площадке FCBGA размером 40×40 мм, в его составе восемь 64-битных ядер ARM Cortex-A57 с тактовой частотой до 1,5 ГГц и графический чип Mali-T628 с тактовой частотой до 700 МГц. Максимальное энергопотребление — не более 30 Вт.
Delta Computers продаёт рабочие станции «Ястреб», в состав которых входит системный блок «Бобёр», монитор «Сова» и (к сожалению, безымянный) набор из клавиатуры и мыши. Компания выпускает несколько версий компьютера «Бобёр», в том числе на базе процессоров Intel Core 10-го и 11-го поколений.
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Комментарии
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А где сейчас найти ps/2 девайсы? Переходник usb2ps2? И почему в 2023г usb 2? Пока улыбает исключительно название ПК…
34 минуты назад
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