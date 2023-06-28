В России выпустили уникальные мини-компьютеры со встроенными роутерами

Компания «Росэлектроника» создала
тестовые образцы компьютеров линейки «Стриборг». В устройстве объединены роутер Wi-Fi, мини-ПК и слоты для подключения нескольких SIM-карт, что не встречается у конкурентов.
«Росэлектроника» позиционирует свои устройства в качестве замены роутерам Cisco, D-Link и TP-Link. Отличительные особенности гаджетов этой компании заключаются в возможности удалённого управления через ИК-порт или сеть сотовой связи. Эти продукты являются модульными и могут быть аппаратно и программно подстроены под задачи заказчика. К примеру, их можно оснастить портами LAN и WAN, USB 2.0 или USB 3.0 и разъёмами PCI-E и Mini PCI-E для подключения внешних модулей.
«Росэлектроника» планирует продавать эти устройства корпоративным заказчикам, в том числе тем, которым необходимо разворачивать сети на удаленных или движущихся объектах. Объёмы производства будут зависеть от того, сколько устройств потребует тот или иной заказчик.