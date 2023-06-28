В России выпустили уникальные мини-компьютеры со встроенными роутерами

Александр


Компания «Росэлектроника» создала тестовые образцы компьютеров линейки «Стриборг». В устройстве объединены роутер Wi-Fi, мини-ПК и слоты для подключения нескольких SIM-карт, что не встречается у конкурентов.

«Росэлектроника» позиционирует свои устройства в качестве замены роутерам Cisco, D-Link и TP-Link. Отличительные особенности гаджетов этой компании заключаются в возможности удалённого управления через ИК-порт или сеть сотовой связи. Эти продукты являются модульными и могут быть аппаратно и программно подстроены под задачи заказчика. К примеру, их можно оснастить портами LAN и WAN, USB 2.0 или USB 3.0 и разъёмами PCI-E и Mini PCI-E для подключения внешних модулей.

«Росэлектроника» планирует продавать эти устройства корпоративным заказчикам, в том числе тем, которым необходимо разворачивать сети на удаленных или движущихся объектах. Объёмы производства будут зависеть от того, сколько устройств потребует тот или иной заказчик.
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Комментарии

+157
Sergey2048
Не совсем понимаю, что тут уникального? У того же HP есть mini компы 400 G 4..6 , там уже всё это встроено, сотовые свистки воткнуть и ОС залить. Можно погибче роутера сделать и фильмы на нём смотреть ;) да и наверняка дешевле будет нашего Лего.
Ps. Ааа нашёл фишку — ИК порт, тогда точно уникальный ;)
7 минут назад
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