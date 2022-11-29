Автомобили Россия

В Россию привезли китайские электрокроссоверы и гибриды BYD, но цены кусаются

Артем
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BYD Tang обойдется примерно в 7 450 000 рублей, а BYD Song Plus доступен по цене от 4 950 000 рублей.

BYD Song Plus доступен в двух версиях — гибридном вариант с двигателем 1,5 литра (197 л.с.), а также электрический (184 л.с.).
Кроссовер способен разогнаться до 100км/ч за 7,9 секунды, а без использования ДВС — до 110 км. Заявленный расход топлива — 4,5 литра на 100 км пути, совокупный запас хода составляет более 1000 км.

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С места до 100 км/ч электро-SUV разгоняется за 8,5 секунд, а его максимальный запас скорости достигает 160 км/ч. Паспортный запас хода на одном заряде — 505 км по (устаревшему) циклу NEDC, а это значит, что можно вполне рассчитывать на 350-450 км в реальных условиях. При использовании «быстрых станций» зарядиться можно за 74 минуты, а с 30% до 80% — за 30 минут.

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BYD Tang комплектуется двумя электромоторами общей мощностью 245 лошадиных сил и позволяют разогнаться до 100 км/ч за 4,6 секунды. Запас хода с заряженной на 100% АКБ достигает 505 километров. Зарядка с 30% до 80% аналогична предыдущей модели — 30 минут. Также BYD Tang снабдили 12,8-дюймовый дисплеем, который может располагаться в вертикальном или горизонтальном положении.

Стоимость BYD Song Plus начинается от 4 950 тысяч рублей, а BYD Tang — от 7 450 тысяч рублей.
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Источник:
RG.RU
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Комментарии

+21
NYX
Больные
2 часа назад в 20:22
#
tellurian
+4767
tellurian
Стоимость BYD Song Plus начинается от 4 950 тысяч рублей, а BYD Tang — от 7 450 тысяч рублей. (с)
Поправьте фразу
час назад в 21:07
#
tellurian
+4767
tellurian
Дорого. Ещё нет быстрых зарядок.
Хоть заправки бесплатные.
час назад в 21:08
#
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