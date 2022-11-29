Россияне теперь могут заказывать товары с доставкой из Asos, Farfetch и других европейских онлайн-магазинов

«Почта России» запустила доставку товаров из европейских онлайн-магазинов и маркетплейсов через собственную платформу «Почта Global».
Покупатели могут оформить заказ в большинстве европейских сторов, включая Asos, Net-a-Porter, Farfetch, Yoox, Mytheresa, Zara, H&M, Nike, COS, аdidas и многих других, а затем оплатить покупку в «Почта Global» российской банковской картой.
Все заказы из европейских маркетплейсов поступают на партнёрские склады в Берлине, а оттуда — в Россию. Сроки доставки из Германии в Россию составляют около 14 дней. Платформа берёт комиссию в размере 10% от стоимости заказа или минимум $7.
В одну посылку можно объединить несколько заказов или, наоборот, разделить их, чтобы отправить товары по разным адресам. В стоимость доставки включено хранение на складе оператора до 90 дней. Все заказы выдаются в отделениях «Почты России», а возврат товаров можно оформить только до их отправки в Россию.