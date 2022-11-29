Почта России

Россияне теперь могут заказывать товары с доставкой из Asos, Farfetch и других европейских онлайн-магазинов

Фархад

Asos Доставка

«Почта России» запустила доставку товаров из европейских онлайн-магазинов и маркетплейсов через собственную платформу «Почта Global».

Покупатели могут оформить заказ в большинстве европейских сторов, включая Asos, Net-a-Porter, Farfetch, Yoox, Mytheresa, Zara, H&M, Nike, COS, аdidas и многих других, а затем оплатить покупку в «Почта Global» российской банковской картой.

Все заказы из европейских маркетплейсов поступают на партнёрские склады в Берлине, а оттуда — в Россию. Сроки доставки из Германии в Россию составляют около 14 дней. Платформа берёт комиссию в размере 10% от стоимости заказа или минимум $7.

В одну посылку можно объединить несколько заказов или, наоборот, разделить их, чтобы отправить товары по разным адресам. В стоимость доставки включено хранение на складе оператора до 90 дней. Все заказы выдаются в отделениях «Почты России», а возврат товаров можно оформить только до их отправки в Россию.

10
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Forbes
Cсылки по теме:
«Почта России» поможет россиянам купить iPhone или MacBook в США за копейки
«Почту России» взломали. Данные россиян снова в сети
«Почта России» оцифрует ваши бумажные письма

Рекомендации

Рекомендации

«Тинькофф-банк» раскрыл хитрый способ обойти комиссию «Сбербанка». Гениально и просто
Центробанк прямо сказал, что будет с долларами в России
Найдены два опаснейших приложения из Google Play. Удалите их немедленно
iPhone 14 лишились SIM-карты, но не полностью. Будьте внимательны при покупке

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+4763
tellurian
Ещё бы карты для оплаты делали так легко и просто :)
Сегодня в 15:57
#
Alll
+3758
Alll
Что еще раз говорит о том, что почти весь бизнес был выведен из России под политическими давлением. А не по доброй воле, как пытались первое время это преподнести.
Сегодня в 16:15
#
tellurian
+4763
tellurian Alll
Это сразу было понятно. Деньги всем нужны.
35 минут назад
#