В Россию привезли новый электросамокат Segway-Ninebot Мax G2

Фархад
MAX G2

Ведущий производитель электросамокатов Segway-Ninebot объявил о проведении специальной презентации новой флагманской модели Segway-Ninebot Max G2. Мероприятие пройдёт 17 июня с 12:00 в Москве на территории общественного городского пространства «Хлебозавод №9».

Segway-Ninebot Max G2 — флагманский электросамокат, который взял всё лучшее от популярной модели Max G30P. Он максимально удобен, безопасен, технологичен и идеально подходит для ежедневных поездок. При этом гаджет рассчитан для самую разную аудиторию.

Гостей мероприятия ждёт специальная программа с розыгрышем призов от бренда Segway-Ninebot. Главный подарок — флагманский Segway-Ninebot Max G2. Победителя выберут случайным образом среди всех зарегистрировавшихся. Кроме того, на протяжении всего дня для посетителей пространства будет работать площадка тест-драйва.

Для теста будет создана отдельная небольшая полоса с разнообразным дорожным покрытием, имитирующем пересечённую местность. Каждый участник тест-драйва обязательно получит небольшой приз, а за лучшее время раз в час один счастливчик будет награждён фирменным рюкзаком.
 
В основной зоне также будет расположена выставочная зона с электросамокатами, где посетители смогут получить консультацию экспертов и скидку в 10% до конца июня на выбранную модель.

К событию в честь появления новинки на российском рынке присоединится с приветственным словом Директор по продажам Segway-Ninebot в Тихоокеанском регионе – мистер Джон Пенг, и поделится своими впечатлениями о запуске нового электросамоката в России.
 
MAX G2

Вот ключевые особенности Max G2:
  • Фирменная технология Segway-Ninebot’s RideyLONG координирует работу электромотора, новых шин и оптимизированного алгоритма контроллера и позволяет увеличить запас хода до 70 км;
  • Мощность электромотора повысилась на 28% (по сравнению с Max G30P). Новая конструкция мотора обеспечивает Max G2 устойчивость и безопасность при любых дорожных условиях. Задний привод делает катание комфортнее и веселее. Максимальная скорость может быть достигнута при заряде менее 20%;
  • Новые модернизированные 10-дюймовые самоуплотняющиеся бескамерные шины увеличивают запас хода и обеспечивают большую долговечность и адаптивность к сложным дорожным условиям;
  • Система гидравлической передней и двойной пружинной задней подвески эффективно смягчает воздействие препятствий, таких как ступеньки, гравийные дороги и лежачие полицейские, обеспечивая комфорт при езде и стабильность;
  • Максимальный уклон подъёма 22% поможет вам покорить любые препятствия;
  • TCS или Traction Control System — незаменимая вспомогательная система для современного транспорта. Алгоритм управления Ninebot увеличивает тягу на гравии и скользких дорогах, обеспечивая превосходную устойчивость и безопасность;
  • Фирменная система управления аккумулятором BMS;
  • Встроенные поворотники спереди и сзади;
  •  Более экономичный двигатель снижает износ и расход энергии, которые позволили максимизировать производительность;
  • Скорость и ускорение настраивается в приложении;
  • Максимальная скорость – 25 км/ч, что идеально соотносится с новыми ПДД для самокатчиков.
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Комментарии

+17
Vladimir Semeykin
Еще бы продумали противоугонную систему …. Сына брал G30 . Украли .
Сегодня в 17:32
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+311
Monder Vladimir Semeykin
У друга тоже украли. На второй поставил gps. Попытались украсть, он с ментами догнал. А теперь с gps плохо, если украдут, то и не факт, что найдёшь.
час назад в 20:38
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