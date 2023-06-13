В Россию привезли новый электросамокат Segway-Ninebot Мax G2

Фирменная технология Segway-Ninebot’s RideyLONG координирует работу электромотора, новых шин и оптимизированного алгоритма контроллера и позволяет увеличить запас хода до 70 км;

Мощность электромотора повысилась на 28% (по сравнению с Max G30P). Новая конструкция мотора обеспечивает Max G2 устойчивость и безопасность при любых дорожных условиях. Задний привод делает катание комфортнее и веселее. Максимальная скорость может быть достигнута при заряде менее 20%;

Новые модернизированные 10-дюймовые самоуплотняющиеся бескамерные шины увеличивают запас хода и обеспечивают большую долговечность и адаптивность к сложным дорожным условиям;

Система гидравлической передней и двойной пружинной задней подвески эффективно смягчает воздействие препятствий, таких как ступеньки, гравийные дороги и лежачие полицейские, обеспечивая комфорт при езде и стабильность;

Максимальный уклон подъёма 22% поможет вам покорить любые препятствия;

TCS или Traction Control System — незаменимая вспомогательная система для современного транспорта. Алгоритм управления Ninebot увеличивает тягу на гравии и скользких дорогах, обеспечивая превосходную устойчивость и безопасность;

Фирменная система управления аккумулятором BMS;

Встроенные поворотники спереди и сзади;

Более экономичный двигатель снижает износ и расход энергии, которые позволили максимизировать производительность;

Скорость и ускорение настраивается в приложении;

Максимальная скорость – 25 км/ч, что идеально соотносится с новыми ПДД для самокатчиков.

Ведущий производитель электросамокатов Segway-Ninebot объявил о проведении специальной презентации новой флагманской модели Segway-Ninebot Max G2. Мероприятие пройдёт 17 июня с 12:00 в Москве на территории общественного городского пространства «Хлебозавод №9».Segway-Ninebot Max G2 — флагманский электросамокат, который взял всё лучшее от популярной модели Max G30P. Он максимально удобен, безопасен, технологичен и идеально подходит для ежедневных поездок. При этом гаджет рассчитан для самую разную аудиторию.Гостей мероприятия ждёт специальная программа с розыгрышем призов от бренда Segway-Ninebot. Главный подарок — флагманский Segway-Ninebot Max G2. Победителя выберут случайным образом среди всех зарегистрировавшихся. Кроме того, на протяжении всего дня для посетителей пространства будет работать площадка тест-драйва.Для теста будет создана отдельная небольшая полоса с разнообразным дорожным покрытием, имитирующем пересечённую местность. Каждый участник тест-драйва обязательно получит небольшой приз, а за лучшее время раз в час один счастливчик будет награждён фирменным рюкзаком.В основной зоне также будет расположена выставочная зона с электросамокатами, где посетители смогут получить консультацию экспертов и скидку в 10% до конца июня на выбранную модель.К событию в честь появления новинки на российском рынке присоединится с приветственным словом Директор по продажам Segway-Ninebot в Тихоокеанском регионе – мистер Джон Пенг, и поделится своими впечатлениями о запуске нового электросамоката в России.Вот ключевые особенности Max G2: