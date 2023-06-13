В России представлен электросамокат Acer ES Series 3 Plus

Компания Acer подготовила предложение для тех, кто проводит лето в городе — новый электросамокат Acer ES Series 3 Plus. Эта модель создана специально для передвижения в городской среде: на ней можно прокатиться по парку, добраться до работы или съездить по делам — быстро и без пробок. У Acer ES Series 3 Plus есть подвеска, пневматические шины, надежные тормоза и мощная батарея.
Основные характеристики Acer ES Series 3 Plus:
- Запас хода до 40 км и максимальная скорость до 25 км/ч
- Емкий аккумулятор 10 Ач, зарядка за 4,5 часа
- Вес самоката — 13 кг, максимальная нагрузка — до 120 кг
- Бесщеточный двигатель мощностью 350 Вт
- Пневматические колеса диаметром 8,5 дюйма
- Амортизатор спереди
- Два тормоза
- Прочный корпус
- Защита от воды по стандарту IPX4
Acer ES Series 3 Plus — легкий и маневренный электросамокат, который может стать альтернативой общественному транспорту или личному авто в теплое время года. Благодаря компактному размеру, самокатом просто управлять даже на оживленной улице. Кроме того, у Acer ES Series 3 Plus есть удобный механизм складывания, что облегчает хранение и транспортировку (например, в сложенном виде он поместится в багажник автомобиля).
Батарея обеспечивает запас хода до 40 километров на одной зарядке. Это значит, что на нем можно спокойно доехать через полгорода до работы и обратно, а вечером не спеша оправиться на прогулку. Разряженную батарею можно зарядить за 4,5 часа. Бесщеточный мотор в переднем колесе лишен трущихся деталей, которые приводят к быстрому износу. Рама ES Series 3 Plus изготовлена из прочной металлического сплава и способна выдержать человека весом до 120 кг. Батарея, электромотор и остальные детали защищены от влаги по стандарту IPX4, то есть не боятся капель дождя и брызг, летящих с мокрого асфальта.
У самоката есть три «передачи», которые можно менять нажатием на кнопку включения. На первой передаче скорость будет ограничена 6 км/ч, на второй — 10 км/ч, а на третьей можно разогнаться до 25 км/ч. Даже при быстром движении у водителя всегда есть возможность безопасно остановиться, за торможение отвечают тормоза на переднем и заднем колёсах. При торможении на заднем крыле загорается стоп-сигнал. Передняя фара тоже имеется — она ярко освещает дорогу в темноте и обозначает присутствие водителя на дороге. Также есть приборная панель, на которой отображаются важные параметры: скорость, заряд батареи, выбранная передача и индикация световых приборов.
Несмотря на компактный размер, передвигаться на ES Series 3 Plus довольно комфортно: широкие шины и передний амортизатор сглаживают небольшие дорожные неровности (например, трещины на асфальте, стыки дорожной плитки или невысокие бордюры).
Электросамокат Acer ES Series 3 Plus AES103 будет доступен в российских магазинах по рекомендованной цене 32 990 за руб.