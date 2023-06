В России представлен электросамокат Acer ES Series 3 Plus

Запас хода до 40 км и максимальная скорость до 25 км/ч

Емкий аккумулятор 10 Ач, зарядка за 4,5 часа

Вес самоката — 13 кг, максимальная нагрузка — до 120 кг

Бесщеточный двигатель мощностью 350 Вт

Пневматические колеса диаметром 8,5 дюйма

Амортизатор спереди

Два тормоза

Прочный корпус

Защита от воды по стандарту IPX4

Компания Acer подготовила предложение для тех, кто проводит лето в городе — новый электросамокат Acer ES Series 3 Plus. Эта модель создана специально для передвижения в городской среде: на ней можно прокатиться по парку, добраться до работы или съездить по делам — быстро и без пробок. У Acer ES Series 3 Plus есть подвеска, пневматические шины, надежные тормоза и мощная батарея.Основные характеристики Acer ES Series 3 Plus:Acer ES Series 3 Plus — легкий и маневренный электросамокат, который может стать альтернативой общественному транспорту или личному авто в теплое время года. Благодаря компактному размеру, самокатом просто управлять даже на оживленной улице. Кроме того, у Acer ES Series 3 Plus есть удобный механизм складывания, что облегчает хранение и транспортировку (например, в сложенном виде он поместится в багажник автомобиля).





Батарея обеспечивает запас хода до 40 километров на одной зарядке. Это значит, что на нем можно спокойно доехать через полгорода до работы и обратно, а вечером не спеша оправиться на прогулку. Разряженную батарею можно зарядить за 4,5 часа. Бесщеточный мотор в переднем колесе лишен трущихся деталей, которые приводят к быстрому износу. Рама ES Series 3 Plus изготовлена из прочной металлического сплава и способна выдержать человека весом до 120 кг. Батарея, электромотор и остальные детали защищены от влаги по стандарту IPX4, то есть не боятся капель дождя и брызг, летящих с мокрого асфальта.



У самоката есть три «передачи», которые можно менять нажатием на кнопку включения. На первой передаче скорость будет ограничена 6 км/ч, на второй — 10 км/ч, а на третьей можно разогнаться до 25 км/ч. Даже при быстром движении у водителя всегда есть возможность безопасно остановиться, за торможение отвечают тормоза на переднем и заднем колёсах. При торможении на заднем крыле загорается стоп-сигнал. Передняя фара тоже имеется — она ярко освещает дорогу в темноте и обозначает присутствие водителя на дороге. Также есть приборная панель, на которой отображаются важные параметры: скорость, заряд батареи, выбранная передача и индикация световых приборов.



Несмотря на компактный размер, передвигаться на ES Series 3 Plus довольно комфортно: широкие шины и передний амортизатор сглаживают небольшие дорожные неровности (например, трещины на асфальте, стыки дорожной плитки или невысокие бордюры).



Электросамокат Acer ES Series 3 Plus AES103 будет доступен в российских магазинах по рекомендованной цене 32 990 за руб.