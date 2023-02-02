В Samsung Galaxy S23 установлена улучшенная версия Snapdragon 8 Gen 2. Другим производителям такую не дают

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1 февраля компания Samsung представила флагманские смартфоны серии Galaxy S23. В отличие от предыдущих моделей, нет модификаций с процессорами Exynos собственной наработки, будут выпускаться только аппараты со Snapdragon. Что ещё примечательно — хотя новинки и получили процессор Snapdragon 8 Gen 2, но он был модифицирован специально для них, поэтому отличается от того чипа, который Qualcomm поставляет другим производителям.В модификации Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy S23 максимальная тактовая частота центрального процессора была увеличена с 3,2 до 3,36 ГГц, а видеоускорителя с 680 до 719 МГц. Это благотворно скажется на производительности смартфонов, что наверняка подтвердится тестированием в бенчмарках.Компания Qualcomm и раньше выпускала слегка разогнанные версии своих топовых чипов, обычно они получали знак + в обозначении (например, тактовая частота Snapdragon 888+ на 150 МГц выше, чем у Snapdragon 888).Впрочем, Qualcomm не увеличилась одним только увеличением тактовой частоты, Snapdragon 8 Gen 2 получил и другие улучшения. Смартфоны серии Galaxy S23 стали первыми с поддержкой технологий Qualcomm Cognitive ISP и Semantic Segmentation, которые улучшают качество съёмки в режиме реального времени. Эти технологии используют модель глубокого обучения, которая позволяет процессору распознавать объекты на снимках и производить обработку изображения в соответствии с этим. Кроме того, в Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy S23 используется обновлённый процессор Snapdragon Hexagon, который ещё эффективнее работает с искусственным интеллектом.