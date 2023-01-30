В Санкт-Петербурге протестируют доставку воздушными дронами

Артем
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Масса грузов составит от 150 г до 30 кг и более. Общая площадь полетной зоны составляет более 200 м². О грядущих испытаниях сообщают «Ведомости». 

Инициативу одобрило Минэкономразвития. Оператором и поставщиком устройств выступает Флай дрон. На время проведения испытаний в городе установят соответствующий экспериментальный правовой режим (ЭПР). Также в списке субъектов ЭПР участвуют и производители беспилотников: Аэромакс, Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н. И. Камова, Клевер, Геоскан и НПО Алмаз.

Регистрация, хранение данных и заключение сделок на полеты в выделенной зоне, будет проводиться специальной системой. За дронами будет наблюдать система НПО Алмаз, а для метеорологического обеспечения полетов — системы производства компании ИРАМ. Полеты будут проходить в северной и юго-восточной части города, общей площадью более 200 м².

Сейчас документ согласовывается с Минтрансом, АНО Цифровая экономика, правительством Санкт-Петербурга, Минпромторгом, Росавиацией, Ространснадзором и ФСБ. Установление ЭПР запланировано на второй квартал 2023 года. Инициатива будет рассмотрена на заседании 3 февраля при участии экспертной группы.
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Источник:
Ведомости
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Комментарии

–11
Кьюкумбер Влад Паламарчук
Конечно 200 километров квадратных. Но когда на такие "мелкие" ошибки обращала внимание редакция. Главное быстро состряпать.
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