МТС вводит комиссию за пополнение счёта из стороннего банка

Артем
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Нововведения вступят в силу с 1 февраля 2023 года. Сумма зависит от способа оплаты. При использовании карты МТС Банка пополнение бесплатно.

Сообщение о новых правилах размещено на официальном сайте оператора и связано с «возникновением дополнительных расходов» при пополнении баланса из других банков. Отмечается, что комиссия не распространяется на автоматические платежи, а также пополнение счёта через салоны связи МТС и отделения МТС Банка.

Комиссия будет взиматься в следующих случаях:

  • При оплате банковскими картами в приложении Мой МТС, на сайте mts.ru, а также в некоторых партнёрских сервисах — 1% (кроме карт МТС Банка).
  • При оплате через СБП (Система Быстрых Платежей) в приложении Мой МТС и сайте mts.ru — 0,4%.


МТС приводит пример расчета комиссии 1%:

«Вы пополняете баланс на 500 рублей. Вам поступает 500 рублей, затем из них удерживается 5 рублей и на счете остается 495 рублей. Отчёт о пополнении баланса и об удержанной сумме придёт вам в SMS.»
-22
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Источник:
МТС
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Комментарии

+448
samOsebe
мда.. как то резко передумал туда номер переводить
Сегодня в 09:46
#
Vitalik
+23
Vitalik
не понятно а если из приложения сбера, тоже?
Сегодня в 10:33
#
+4535
Carter_Mayers Vitalik
Тоже, через Сберб уже месяца 2-3 при пополнении комиссия есть
Сегодня в 13:16
#
Seagull
–427
Seagull
Крысы
Сегодня в 10:53
#
Влад Соло
+629
Влад Соло
«Возникновением дополнительных расходов», которые оплатит потребитель. Может тогда они мои дополнительные расходы в магазине оплатят?
Сегодня в 11:08
#
Pavel Nikiforov
+575
Pavel Nikiforov
Нужно просто коллективно возмутиться и в фас обратиться, пусть докажут, что у них дополнительные расходы. Особенно по операциям сбп.
Сегодня в 11:11
#
+46
foryoumyrain
Да, жадность не имеет предела. Деньги лопатой гребут, а все мало… Скоро наверно как раньше сделают платные входящие…
Сегодня в 11:21
#
+496
pincher
На самом деле написано что если подключен автоплатеж то не важно с какой карты или счета будет без комисси, я сначала тоже подахерел, но у меня автоплатеж так что похер😅
Сегодня в 12:19
#
+496
pincher pincher
Кстати могли бы указать что при автоплатеже нет комиссии и неважно с какой карты
Сегодня в 12:22
#
+496
pincher pincher
Не увидел😅😅😅 есть инфа про автоплатеж
Сегодня в 12:44
#
+57
Slawoc.M
Не совсем понятно, я сам буду оплачивать через Сбербанк онлайн и за это ещё с меня процент возьмут?))) Тогда пусть Мтс платят потребителям 17% от стоимости их смартфона за то что они пользуются мтс связью и вставляют их сим-карту в свой смартфон. Или 23% от оплаты годового обслуживания карты Сбербанка. А лучше всё вместе
Сегодня в 12:51
#
–78
876589
Козлы
Сегодня в 13:29
#
+208
Fantomas99
не одобряю, но если годовая инфляция ~14%, то это почти неизбежно. С другой стороны плату на проезд автобусом, повысили на 4 рубля, за сутки 8₽ и никто не возмущается. А тут 5 рублей в месяц и такие слезы!
Сегодня в 14:36
#
Вася Вотафаков
+5460
Вася Вотафаков
Давно пополняю с вирт карты мтс счет. Еще и бонусы кидают. Оплачиваю домашний интернет дома. С оплаты тоже бонусы. Я бы может и нормальную карту оформил. Тк топливо ⛽️ со скидкой. ;)
час назад в 17:29
#