МТС вводит комиссию за пополнение счёта из стороннего банка

При оплате банковскими картами в приложении Мой МТС, на сайте mts.ru, а также в некоторых партнёрских сервисах — 1% (кроме карт МТС Банка).

При оплате через СБП (Система Быстрых Платежей) в приложении Мой МТС и сайте mts.ru — 0,4%.

«Вы пополняете баланс на 500 рублей. Вам поступает 500 рублей, затем из них удерживается 5 рублей и на счете остается 495 рублей. Отчёт о пополнении баланса и об удержанной сумме придёт вам в SMS.»

Нововведения вступят в силу с 1 февраля 2023 года. Сумма зависит от способа оплаты. При использовании карты МТС Банка пополнение бесплатно.Сообщение о новых правилах размещено на официальном сайте оператора и связано с «возникновением дополнительных расходов» при пополнении баланса из других банков. Отмечается, что комиссия не распространяется на автоматические платежи, а также пополнение счёта через салоны связи МТС и отделения МТС Банка.