В сеть слили характеристики iPhone 15 Pro Max. Половина из них — старьё

Фото: GSM Arena
Инсайдер поделился некоторыми подробностями о железе будущего флагмана Apple. Среди них информация о дисплее, основной камере, процессоре, и объеме оперативной памяти.
Об этом сообщает сайт GSM Arena, ссылаясь на Twitter-аккаунт пользователя Revegnus. Сообщение содержит исключительно технические характеристики, без каких-либо подробностей и объяснений.
Если верить данным автора, iPhone 15 Pro Max станет разочарованием для тех, кто ждет от флагмана улучшений качества съемки. Он будет оснащен всё тем же датчиком IMX803 от Sony, как и iPhone 14 Pro и Pro Max. Это противоречит слухам о появлении новейшего сенсора IMX903, ранее опубликованные рядом надежных инсайдеров.
Также от актуальных на данный момент Pro-версий iPhone перейдет дисплей, и апгрейда яркости и цветопередачи ждать не стоит. Экраны будут создаваться по технологии M12 от Samsung и предположительно, могут незначительно измениться в размерах.
Однако есть и плюсы. Источник подтверждает долгожданный переход на процессор A17 Bionic для iPhone 15 Pro Max, а объем оперативной памяти, увеличится с 6 до 8 ГБ.
Ранее мы рассказывали, что журналистам удалось подержать в руках «болванки» для производителей аксессуаров будущих «яблочных» новинок. Впрочем, там тоже не обошлось без противоречий — некоторые из распространенных слухов, касаемо дизайна, расходятся.
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