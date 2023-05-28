В сеть слили характеристики iPhone 15 Pro Max. Половина из них — старьё

Артем
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Фото: GSM Arena
Инсайдер поделился некоторыми подробностями о железе будущего флагмана Apple. Среди них информация о дисплее, основной камере, процессоре, и объеме оперативной памяти.

Об этом сообщает сайт GSM Arena, ссылаясь на Twitter-аккаунт пользователя Revegnus. Сообщение содержит исключительно технические характеристики, без каких-либо подробностей и объяснений. 

Если верить данным автора, iPhone 15 Pro Max станет разочарованием для тех, кто ждет от флагмана улучшений качества съемки. Он будет оснащен всё тем же датчиком IMX803 от Sony, как и iPhone 14 Pro и Pro Max. Это противоречит слухам о появлении новейшего сенсора IMX903, ранее опубликованные рядом надежных инсайдеров.

Также от актуальных на данный момент Pro-версий iPhone перейдет дисплей, и апгрейда яркости и цветопередачи ждать не стоит. Экраны будут создаваться по технологии M12 от Samsung и предположительно, могут незначительно измениться в размерах.

Однако есть и плюсы. Источник подтверждает долгожданный переход на процессор A17 Bionic для iPhone 15 Pro Max, а объем оперативной памяти, увеличится с 6 до 8 ГБ.

Ранее мы рассказывали, что журналистам удалось подержать в руках «болванки» для производителей аксессуаров будущих «яблочных» новинок. Впрочем, там тоже не обошлось без противоречий — некоторые из распространенных слухов, касаемо дизайна, расходятся.
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Комментарии

+38
KDAphone
а нас арда
56 минут назад
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+107
antonchik55
«долгожданный переход на процессор A17 Bionic» — а в какой-то год Apple не представляла новых процессоров? Назовите мне хоть 1 год, когда она не улучшала процессор в флагманской версии iPhone?
27 минут назад
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