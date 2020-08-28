





Ранее на этой неделе бренд realme запустил микросайт для предстоящей серии realme 7, которую входят два устройства. Там содержалась информация о камере новинок и предварительных заказах. Сайт Gizmochina опубликовал полные характеристики неанонсированных смартфонов. Официальная презентация модельного ряда состоится 3 сентября.Realme подтвердила, что новые устройства получат 64-мегапиксельный сенсор IMX682 от Sony со светосилой f/1.8. Система камеры будет состоять из основного датчика 64 МП, 8-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива с охватом 119 градусов, 2-мегапиксельного черно-белого портретного датчика и 2-мегапиксельного макрообъектива с фокусным расстоянием 2 см. Разрешение фронтальной камеры составит 16 МП.Согласно последним данным, realme 7 может стать первым смартфоном с новым процессором Helio G95. Что касается остальных характеристик, упоминается 6,5-дюймовый ЖК-экран FHD+ с частотой обновления 90 Гц, который защищен стеклом Gorilla Glass 3. Смартфон будет оснащен аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с технологией Dart Charge 30 Вт и сканером отпечатков пальцев. Память устройства: 6 ГБ/8 ГБ ОЗУ LPPDR4x и накопитель 64 ГБ/128 ГБ UFS 2.1.Realme 7 Pro получит 6,4-дюймовый дисплей AMOLED FHD+ с поддержкой частоты обновления 60 Гц, в который встроен сканер отпечатков пальцев. Он будет работать на чипсете Snapdragon 720 с 6/8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x. Смартфон будет поставляться с накопителем в двух вариантах: 128 ГБ/256 ГБ UFS 2.1. Новинка будет оборудована аккумулятором ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperDart мощностью 65 Вт. Вероятно, характеристики модуля камеры 7 Pro будут соответствовать realme 7, а разрешение селфи-камеры составит 32 МП.