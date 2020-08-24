

















Realme запустит серию смартфонов X7 в Китае 1 сентября. Компания опубликовала официальные постеры с изображениями новинок. Оба телефона выполнены в идентичном дизайне, а их задняя крышка получила неотразимую градиентную раскраску.На постерах видно, что оба смартфона оснащены системой из четырех камер в модуле прямоугольной формы. По правому краю размещается крупная надпись Dare to Leap. Градиентная окраска изменяет цвет при взгляде под различными углами.Realme X7 и X7 Pro получат 6,43 и 6,55-дюймовые экраны OLED соответственно. Оба телефона будут оснащены 32-мегапиксельными фронтальными камерами, а разрешение основной камеры составит 64 МП. Пока неясно, какой процессор получат новинки.На смартфонах будет предустановлен Android 10 с оболочкой Realme UI. X7 будет оборудован батареей на 4300 мАч, а X7 Pro — 4500 мАч. Оба устройства, вероятно, будут поддерживать быструю зарядку 65 Вт. Они также получат встроенные в экран сканеры отпечатков пальцев, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель ёмкостью до 256 ГБ.