Realme запустит серию смартфонов X7 в Китае 1 сентября. Компания опубликовала официальные постеры с изображениями новинок. Оба телефона выполнены в идентичном дизайне, а их задняя крышка получила неотразимую градиентную раскраску.
На постерах видно, что оба смартфона оснащены системой из четырех камер в модуле прямоугольной формы. По правому краю размещается крупная надпись Dare to Leap. Градиентная окраска изменяет цвет при взгляде под различными углами.
На смартфонах будет предустановлен Android 10 с оболочкой Realme UI. X7 будет оборудован батареей на 4300 мАч, а X7 Pro — 4500 мАч. Оба устройства, вероятно, будут поддерживать быструю зарядку 65 Вт. Они также получат встроенные в экран сканеры отпечатков пальцев, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель ёмкостью до 256 ГБ.
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Представьте на iPhone такую надпись бы сделали «THЫNK DIFFERENT». Да, возможно, любой пацантре с района бы такую захотел... Спорное решение, однозначно.