«Маленькая Америка» (Little America) — сериал-история иммигрантов в США. Исполнительным продюсером и сценаристом шоу выступил Кумэйл Нанджиани («Кремниевая долина»).

«Дом с прислугой» (Servant) — психологический триллер от М. Найт Шьямалана, который рассказывает о семье, потерявшей трёхмесячного ребёнка.

«Ради всего человечества» (For All Mankind) — сериал об альтернативной истории, в которой СССР первым отправил человека на Луну. Главную роль исполнил Юэль Киннаман.

«Дикинсон» (Dickinson) — комедийный сериал об американской поэтессе, которую сыграла Хэйли Стэйнфилд.

«Помощники» (Helpsters) — детский сериал от авторов «Улицы Сезам», призванный помочь детям научиться программированию.

«Послания призрака» (Ghostwriter) — ремейк подросткового сериала 1992 года, в котором герои пытаются освободить литературных персонажей из книг.

«Снупи в космосе» (Snoopy in Space) — детский анимационный сериал о персонажах комиксов Чарльза Шульца.

«Королева слонов» — документальный фильм о животных, которые находятся на грани вымирания. Ленту озвучил актёр Чиветел Эджиофор («12 лет рабства»).

Apple решила поддержать людей во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Компания откроет доступ к семи своим оригинальным сериалам и одному документальному фильму.Акция уже началась для жителей США, а в России можно будет посмотреть контент бесплатно, начиная с субботы 11 апреля. Apple напоминает, что видео будет доступно бесплатно в течение ограниченного времени, но не уточняет сроки проведения акции;Напомним, сервис Apple TV+ доступен на устройствах Apple, телевизорах с поддержкой приложения, а также смартфонах Android и ПК (Mac, Windows). Помимо этого, бесплатную годовую подписку получают все пользователи, которые приобретают новую технику Apple.