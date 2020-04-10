Apple решила поддержать людей во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Компания откроет доступ к семи своим оригинальным сериалам и одному документальному фильму.
Акция уже началась для жителей США, а в России можно будет посмотреть контент бесплатно, начиная с субботы 11 апреля. Apple напоминает, что видео будет доступно бесплатно в течение ограниченного времени, но не уточняет сроки проведения акции;
Что покажут бесплатно в Apple TV+
Акция уже началась для жителей США, а в России можно будет посмотреть контент бесплатно, начиная с субботы 11 апреля. Apple напоминает, что видео будет доступно бесплатно в течение ограниченного времени, но не уточняет сроки проведения акции;
Что покажут бесплатно в Apple TV+
- «Маленькая Америка» (Little America) — сериал-история иммигрантов в США. Исполнительным продюсером и сценаристом шоу выступил Кумэйл Нанджиани («Кремниевая долина»).
- «Дом с прислугой» (Servant) — психологический триллер от М. Найт Шьямалана, который рассказывает о семье, потерявшей трёхмесячного ребёнка.
- «Ради всего человечества» (For All Mankind) — сериал об альтернативной истории, в которой СССР первым отправил человека на Луну. Главную роль исполнил Юэль Киннаман.
- «Дикинсон» (Dickinson) — комедийный сериал об американской поэтессе, которую сыграла Хэйли Стэйнфилд.
- «Помощники» (Helpsters) — детский сериал от авторов «Улицы Сезам», призванный помочь детям научиться программированию.
- «Послания призрака» (Ghostwriter) — ремейк подросткового сериала 1992 года, в котором герои пытаются освободить литературных персонажей из книг.
- «Снупи в космосе» (Snoopy in Space) — детский анимационный сериал о персонажах комиксов Чарльза Шульца.
- «Королева слонов» — документальный фильм о животных, которые находятся на грани вымирания. Ленту озвучил актёр Чиветел Эджиофор («12 лет рабства»).
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