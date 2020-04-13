Смартфоны серии Galaxy S20 был представлены сравнительно недавно, а в сети продолжают появляться слухи по поводу флагманского модельного ряда Samsung следующего поколения. Сообщается, что устройства S21 могут получить фронтальную камеру с оптической стабилизацией.Если верить последним слухам, Samsung может встроить улучшенную фронтальную камеру в Galaxy S21 с более крупным сенсором и оптической стабилизацией. Компания тестирует два прототипа, один с 1/2-дюймовым сенсором и разрешением 48 МП, а второй с 1/2,55-дюймовым сенсором и 12-мегапиксельным разрешением и поддержкой оптического стабилизации.Технология оптической стабилизации (OIS) обеспечивает более плавное видео и изображение без смазывания даже в условиях низкого освещения. Независимо от того, что Samsung выберет, это будет первый смартфон компании с таким большим сенсором для селфи-камеры.В Galaxy S20 и S20+ используется 1/3,2-дюймовая 10-мегапиксельная матрица (Sony IMX375) с технологией фокусировки DualPixel, в то время как Galaxy S20 Ultra получил 1/2,65-дюймовый 40-мегапиксельный датчик (ISOCELL S5KGH1) с автофокусировкой Super PD. Все телефоны этой серии могут записывать видео в разрешении 4K с частотой кадров 60FPS.