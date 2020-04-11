



Компания Samsung приняла решение закрыть голосовой ассистент S Voice, который впервые появился на смартфоне Galaxy S III в 2012 году и до недавних пор предустанавливался на некоторые модели.



S Voice перестанет работать 1 июня 2020 года. Если попытаться воспользоваться им после этой даты, он будет сообщать о невозможности обработки запросов.



В настоящее время S Voice работает на смартфонах Galaxy A3, Galaxy A5, Galaxy A7, Galaxy A8, Galaxy A9, Galaxy Note II, Galaxy Note III, Galaxy Note 4, Galaxy Note 5, Galaxy Note FE, Galaxy S III, Galaxy S4, Galaxy S5 и Galaxy S6, а также на планшетах Galaxy Note Pro 12.2, Galaxy W, Galaxy Tab 4, и Galaxy Tab S первого поколения. Он активируется голосовой командой «Хай, Гэлэкси» или любой произвольной фразой, добавленной пользователем через настройки. С его помощью можно совершать звонки, устанавливать будильник, сохранять напоминания, запускать приложения и производить поиск в Google.



Изначально S Voice создавался в качестве альтернативы Siri на устройствах Apple. У Samsung есть ещё один голосовой помощник — Bixby. Он используется в новых моделях смартфонов и планшетов, а также предустановлен в смарт-часы и телевизоры. Его возможности гораздо шире, чем у S Voice.







