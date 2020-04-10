Samsung is considering using the under-screen camera technology on the Galaxy S21 first, and is evaluating the feasibility of the technology. — Ice universe (@UniverseIce) April 9, 2020

Совсем недавно Samsung запустила серию Galaxy S20, а в сети уже начали появляться слухи о следующем поколении устройств Galaxy S и Note. Сообщается, что компания может реализовать подэкранную селфи-камеру в безрамочном дисплее смартфонов Galaxy S21 (или Galaxy S30).Согласно информации от известного инсайдера Ice Universe, Galaxy S21 может стать первым смартфоном Samsung с подэкранной камерой. По его словам, компания тестирует возможность этой функции для своих флагманов следующего поколения. Если испытания пройдут успешно, то мы увидим безрамочный дисплей, на котором будут отсутствовать вырезы или отверстия под фронтальную камеру.Реализовать подобную технологию довольно сложно. OPPO и Xiaomi уже демонстрировали прототипы с этим решением. Самым большой трудностью является недостаточное проникновение света, что очень сильно влияет на качество фотографий. Область экрана, под которой расположена камера, должна иметь достаточно прозрачную поверхность, чтобы необходимое количество света проникало к датчику.