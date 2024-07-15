В смартфонах серии Honor 200 добавлены режимы Harcourt. Что это?

Harcourt Vibrant улучшает освещение, тени и цвета для ярких и наполненных жизнью повседневных портретов.

Harcourt Color подходит для съемки в винтажной стилистике, он добавляет теплые тона и снижает насыщенность.

Harcourt Classic вдохновлен классической черно-белой портретной фотографией студии Harcourt.

В июне бренд Honor на глобальной презентации смартфонов серии 200 объявил о партнерстве с парижским портретным фотоателье — студией Harcourt, которая уже почти сто лет славится классическими черно-белыми портретами знаменитостей. Смартфоны Honor 200 и 200 Pro пока не добрались до российского рынка, но энтузиастам фотографии удалось получить новинку после запусков в других странах, попробовать в деле портретный режим Harcourt и продемонстрировать его возможности.Режим съемки портретов создавался в коллаборации с парижской студией Harcourt на базе технологий искусственного интеллекта. На изготовление каждого снимка в студии уходит 2 часа, а стоимость одного кадра доходит до $3000. Теперь подобное качество снимков, эффекты освещения лица и контраст изображения одним касанием экрана воссоздает новый смартфон Honor 200 Pro.Четыре снимка сделаны известным фотографом Олегом Зотовым на смартфон Honor 200 Pro. Героями фотосессии стали актеры и модели, которые перевоплотились в образы Джона Леннона, Сальвадора Дали, Мерлин Монро и Фриды Кало.В новых смартфонах HONOR 200 и 200 Pro представлены режимы Harcourt Vibrant, Harcourt Color и Harcourt Classic:По информации ретейлеров смартфон скоро доберется до России. Ожидается, что предзаказ могут открыть уже 23 июля, стоимость смартфонов Honor 200 и Honor 200 Pro составит от 50 до 70 тысяч рублей в зависимости от модели и конфигурации памяти.