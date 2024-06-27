Обзор смартфона Honor 200 Lite: четкие портреты и яркий дизайн

Дизайн

Экран

Авто — позволяет найти баланс между плавностью изображения и временем работы батареи. Другими словами гаджет сам будет подбирать оптимальную частоту в зависимости от происходящего на экране

Стандарт — экран работает с частотой 60 Гц. Это настройка позволит увеличить время автономной работы

Высокая — экран работает с максимальным показателем частоты обновления 90 Гц. По итогу плавность картинки максимальная, но сокращается автономность

Производительность

Камеры

Диафрагма — позволяет регулировать уровень размытия, наилучшим образом подходит для предметной съемки

Ночь

Мультивидео — записывает видео одновременно с двух камер

Профи — позволяет вручную регулировать параметры съемки, такие как ISO, выдержка и другие

Замедление

Панорама

HDR-Фото — улучшает качество самый светлых и темных областей кадра

Отрезок времени — съемка таймлапсов

Супермакро

Hi-Res — съемка в максимальном разрешении

Автономность

Что в итоге?

У нас на тесте побывал Honor 200 Lite. Чем запомнился? Это смартфон с приятной расцветкой, AMOLED-экраном на 200 нит и камерами для четких портретов. А теперь пройдемся по всем его основным составляющим с подробностями и впечатлениями.Honor 200 Lite выполнен в силуэте с прямыми «рублеными» гранями. В нашем обзоре модель в цвете «мерцающий голубой». Расцветка получилась очень эффектной за счет необычной текстуры, которая завораживающе переливается в лучах солнца. Такое решение впечатляет на фоне засилия консервативных оттенков в смартфонной индустрии.На спинке в левом верхнем углу расположен прямоугольная площадка основной камеры с закругленными углами. Заметно, что производитель решил отойти от привычного форм-фактора «шайбы», которая успела порядком поднадоесть. Площадка получила текстурированную окантовку.Грани смартфона окрашены в тон спинки. На левой разместился слот для двух сим-карт, а на правой — качелька регулировки громкости и кнопка блокировки экрана. На нижнем торце расположены порт USB-C, а также отверстия основных динамика и микрофона.Габариты Honor 200 Lite составляют 74,5 x 161 x 6,7 мм, а вес — 166 г. Несмотря на довольно крупный экран, смартфон не ощущается громоздким.Смартфон оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2412 x 1080, плотностью пикселей 394 ppi и частотой обновления 90 Гц. Показатель пиковой яркости составляет 2000 нит. На деле можно сказать, что экраном комфортно пользоваться в помещении и на улице.Для настройки цветопередачи под свои индивидуальные предпочтения имеется дополнительный пресет и шкала цветовой температуры. Также смартфон позволяет настраивать скорость обновления экрана, для этого имеется три параметра:Важно отметить, что смартфон оснащается функцией защиты сна и зрения. Опция отображения циркадных ритмов сна позволяет автоматически корректировать цветовую температуру экрана на основе биоритмов организма, чтобы лучше подготовиться к ночному сну. Эту возможность можно активировать по расписанию.Важная информация для чувствительных к ШИМу пользователей: частота составляет 3240 Гц. Показатель подтверждает наличие сертификата TUV Rheinland.Еще стоит подчеркнуть наличие режима электронной книге. Он делает картинку монохромной. В теории это значительно снижает нагрузку на зрение во время длительного чтения.В целом стоит похвалить экран за хорошие углы обзоры, приятную цветопередачу и равномерную толщину рамок.В качестве аппаратной платформы используется 8-ядерный чип MediaTek Dimensity 6080, 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X и накопитель ёмкостью 256 ГБ. Для расширения оперативки используется технология HONOR RAM Turbo. Она добавляет дополнительные 8 ГБ за счет свободного места хранилища.Протестировали смартфон в AnTuTu, Geekbench, CPU Throttling Test. С результатами бенчмарков вы сможете ознакомиться на скриншотах:Обратите внимание на график CPU Throttling Test. Судя по показателям, у смартфона отсутствуют проблемы с чрезмерным нагревом и троттлингом.Honor 200 Lite — не геймерское решение. Однако его железо позволяет запускать хорошо оптимизированные тайтлы на минималках. В остальном запаса производительности более чем хватает для повседневных задач не требовательных пользователей, будь то общение в мессенджерах, обработка снимков или просмотр развлекательного контента.В качестве программной платформы используется Android 14 с фирменной оболочкой MagicOS 8.0. Эта версия получила полноэкранный режим Always on Display (AOD) с возможностью кастомизации, большие папки с настраиваемым размером, возможность расширения иконок некоторых приложений для быстрого доступа к их функциям.В оболочке MagicOS 8.0 встроена Magic Capsule — это динамическая область для уведомлений в реальном времени вокруг фронтальной камеры, которая позволяет видеть текущий статус приложений и в одно нажатие получать доступ к быстрым действиям.Также заслуживает упоминания Magic Portal — это новый способ взаимодействия с контентом. Он с помощью ИИ-технологий позволяет перемещать изображения и текстмежду приложениями. К примеру, всего одним жестом можно выделить адрес и начать навигацию, создать заметку с выделенным текстом, искать товары с картинок, делиться фотографиями в соцсетях и выполнять другие взаимодействия, которые обычно требуют несколько касаний экрана и переключение между приложениями.В систему основной камеры вошли: основной датчик на 108 МП, 5-мегапиксельный ширик и макромодуль на 2 МП.Самая сильная сторона главного датчика — съемка портретов с тремя режимами зума. В таком режиме сохраняется правильная перспектива и передается четкая геометрия лица. Портреты получается хорошо детализированными с точным балансом белого.Несколько примеров повседневной съемки:Ширик в Honor 200 Lite, на мой взгляд, среднего уровня. Он хорошо справляется со снимками при хорошем свете. В условиях сложного освещения снимки начинают шуметь и наблюдается потеря детализации.Основная камера записывает видео в максимальном разрешении 1080p с фиксированной частотой 30 FPS.Также в стоковом приложении камеры доступны следующие режимы:Разрешение фронтальной камеры составляет 50 МП. Очевидно, что производитель в этой модели делает упор на портретную съемку. Селфи получаются яркими и четкими. Радует цветопередача, детализация и точный баланс белого. Также стоит отметить отдельную вспышка для съемки в плохом освецении. Для групповых селфи имеется возможность переключения на более широкий угол.Как в случае с основной камерой, фронталка записывает видео в 1080p с 30 FPS.За автономную работу отвечает аккумулятор на 4500 мА·ч. В смартфоне 2024 хотелось бы видеть уже 5000 по умолчанию. Однако Honor 200 Lite показывает хорошую автономность в повседневном сценарии. Вероятно, это достигается благодаря хорошей оптимизации софта.В тесте на просмотр видео смартфон продержался 23,5 часа.Комплектный адаптер питания способен зарядить батарею на 50% в среднем за 30 минут. На зарядку от 0 до 100% уходит примерно 1 час 25 минут.На момент публикации стоимость смартфона составляет 28 999 р. Honor 200 Lite — доступная новинка с акцентом на портретную съемку и яркий дизайн. Также похвалим большой, яркий и качественный экран.Среди недостатков можно обозначить слабую макрокамеру на 2 МП. Можно было бы спокойно отказаться от этого модуля, но докинуть еще 500 мА·ч аккумулятору.