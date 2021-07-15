WhatsApp начала тестировать работу на нескольких устройствах одновременно без подтверждения учетной записи по QR-коду. Об этом сообщает Engadget.
С ней пользователи смогут заходить в аккаунт одновременно со смартфона и компьютера. Система позволит подключить до четырех устройств к одному аккаунту. Пока функция находится на стадии бета-тестирования и доступна ее участникам.
Сейчас чтобы открыть учетную запись с десктопа, нужно при каждом открытии приложения сканировать QR-код. Причина тому — сквозное шифрование (E2EE), обеспечивающее более надежную защиту данных.
У такого способа авторизации есть недостаток: если у смартфона сядет аккумулятор или возникнет проблема с приложением или связью, вы не сможете использовать WhatsApp на других платформах.
Ранее стало известно, что WhatsApp хочет дать пользователям немного больше контроля над фото и видео, которыми они делятся в переписках. Недавно компания добавила в бета-версии для iOS и Android новую функцию, которая позволяет отправлять исчезающие сообщения. Она называется «Просмотр один раз». Функция дает возможность отправлять фотографии и видео, которые исчезают из чатов после того, как они будут просмотрены получателем один раз.
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