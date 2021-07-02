



Разработчики WhatsApp готовят свежий апдейт. Одно из нововведений уже доступно в бета-версии мессенджера для Android.



Речь идёт о выборе качества видео перед отправкой. На выбор три варианта: автоматический выбор на усмотрение программы, лучшее качество и экономия трафика. В первом случае видео будет сжато в зависимости от скорости соединения (чем ниже скорость, тем сильнее сжатие и тем меньше будет весить отправленный файл). Во втором случае будет отправлен файл с качеством, близком к оригиналу, а в третьем будет очень сильное сжатие.







Благодаря таким опциям можно экономить время и трафик при отправке видео (что особенно актуально, когда нужно отправить через медленный или нестабильный мобильный интернету длинную видеозапись). Выбор качества видео перед отправкой логичным образом влияет на то, файл какого размера получит пользователь, и это тоже нужно учитывать — если вы знаете, что у вашего собеседника слабая связь или лимитированный интернет, лучше отправлять ему сильно сжатые видеозаписи.



В скором времени это нововведение появится в стабильных версиях WhatsApp на Android и iOS.







