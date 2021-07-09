WhatsApp


WhatsApp тестирует новую возможность в версии 2.21.14.16 для Android. Об этом рассказал профильный ресурс WABetaInfo.

Ранее мы уже рассказывали, что мессенджер теперь позволяет выбрать качество видеоролика перед отправкой его в чат. Теперь пользователи Android делать то же самое перед отправкой картинок и фотографий. Соответствующую настройку нашли аналитики WABetaInfo в последней бета-сборке WhatsApp версии 2.21.14.16. 

WhatsApp

Как видно на скриншоте, пользователь сможет заранее выбрать в настройках качество отправляемых фотографий, и этот выбор будет применяться для всех чатов впоследствии. Среди доступных вариантов: «Лучшее качество», «Экономия места» и автоматический режим. К слову, именно строчка «Авто» отмечена самим мессенджером как рекомендованный выбор — возможно, WhatsApp понимает, через какую сеть отправляется файл, и сам меняет качество изображения. Например, при использовании LTE с ограниченным трафиком мессенджер может отправлять сжатые картинки, а при подключении к сети Wi-Fi — в высоком качестве.

Напомним, что в других мессенджерах проблема «тяжелых» фотографий решена несколько иначе. К примеру, Viber или Telegram предоставляют пользователю выбор прямо перед отправкой: можно просто отправить картинку из галереи смартфона и она будет сжата, а можно выбрать вариант «Отправить файл без сжатия», и в таком случае собеседник получит фотографию в исходном качестве. Возможно, WhatsApp тоже стоит разместить выбор качества отправляемых изображений «под рукой», а не глубоко в настройках. 



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Источник:

WABetaInfo WABetaInfo

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