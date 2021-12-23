Профессор Гомей Миясита из университета Мэйдзи в Японии разработал прототип телевизора со встроенными ароматизаторами и вкусовыми жидкостями. По его мнению, это изобретение найдёт свою аудиторию в эпоху коронавируса.
Телевизор называется Taste the TV. В него встроено десять ёмкостей с ароматизированными жидкостями, которые подаются на гигиеническую плёнку в зависимости от того, что именно зритель видит на экране. Человек может полизать экран, чтобы ощутить запах и вкус показываемого ему в видео.
Миясита говорит, что таким образом можно отведать любимое блюдо из ресторана, находясь при этом вдали от него. Или, например, попросить на пробу то или иное блюдо, прежде чем заказать его доставку на дом.
Учёный ведёт переговоры с несколькими компаниями о добавлении их продуктов в «начинку» телевизора (например, с производителями шоколада и пиццы). Кроме того, он планирует разработать приложение для обучения на повара или сомелье, а также хочет встроить в телевизор различные викторины, где нужно угадывать продукт по его вкусу или запаху.
Создание этого устройства заняло у профессора примерно год. Если телевизор поступит в продажу, он будет продаваться примерно за 875 долларов.
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