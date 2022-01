С 2005 года серия популярного военного шутера Call of Duty выходит стабильно раз в год. Но после совершения сделки Microsoft и Activision Blizzard все может измениться.Объединение гигантов игровой индустрии запланировано на июнь 2023 года. Такие резкие перемены могут выбить из графика выход новой части Call of Duty. Кроме того, Microsoft окончательно не приняла решение, на каких платформах будет доступен шутер.Но, похоже, фанаты серии были бы рады такому перерыву. Активная поддержка и разработка контента длится около года, затем Activision переключались на новую часть франшизы. Поклонники Call of Duty: Modern Warfare 2019 были опечалены, что игра не получила обновление для консолей нового поколения и перестала снабжаться обновлениями с выходом следующей части. То же самое произошло с Cold War после выхода Vanguard. Тем не менее разработчики продолжают вливать контент в Call of Duty: Warzone, несмотря на критику участников королевской битвы. По мнению игроков, новые механики и оружие неуместны и только портят игру.Возможно, очередной части самого популярного шутера действительно нужен перерыв. Количество продаж Call of Duty: Vangurd стало самым худшим за последние 14 лет, и небольшие каникулы пойдут на пользу франшизе. А у разработчиков будет время поразмыслить, как сделать Call of Duty снова великой.