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Министерство спорта уделило внимание физической подготовке киберспортсменов, создав специальный список нормативов. Об этом сказано в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.

Теперь любая спортивная организация вправе открывать киберспортивные секции, при соблюдении всех условий по физической подготовке и снабжению необходимым оборудованием.

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Согласно документам киберспортсмен обязан ежедневно уделять физической подготовке от 25 до 40% общей тренировке. 
Мужчинам необходимо пробежать 3 километра за 15 минут, 100 метров – за 14,4 секунды, сделать 25 приседаний без перерыва, а так же делать наклон +6 сантиметров и подъем туловища 33 раза в минуту.

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Женские нормативы включают в себя бег —  2 километра за 12 минут, 100 метров – за 17,6 секунды, 23 приседания, наклон на +8 сантиметров и подъем туловища 32 раза за минуту.

Спортивная организация обязана снабдить участников компьютером с 16 Гб оперативной памяти, жестким диском на 2 Тб, а также мышью, клавиатурой и монитором с диагональю не меньше 19 дюймов.

Председатель комитета по физической культуре рассказал, что в силу технических особенностей, киберспорт может стать одной из дисциплин на Олимпийских играх. Интерес к виртуальному спорту возник после победы российской команды Team Spirit на чемпионате The International 10 по игре Dota 2.


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Источник:

Официальный интернет-портал правовой информации Официальный интернет-портал правовой информации

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