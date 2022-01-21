Министерство спорта уделило внимание физической подготовке киберспортсменов, создав специальный список нормативов. Об этом сказано в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.Теперь любая спортивная организация вправе открывать киберспортивные секции, при соблюдении всех условий по физической подготовке и снабжению необходимым оборудованием.Согласно документам киберспортсмен обязан ежедневно уделять физической подготовке от 25 до 40% общей тренировке.Мужчинам необходимо пробежать 3 километра за 15 минут, 100 метров – за 14,4 секунды, сделать 25 приседаний без перерыва, а так же делать наклон +6 сантиметров и подъем туловища 33 раза в минуту.Женские нормативы включают в себя бег — 2 километра за 12 минут, 100 метров – за 17,6 секунды, 23 приседания, наклон на +8 сантиметров и подъем туловища 32 раза за минуту.Спортивная организация обязана снабдить участников компьютером с 16 Гб оперативной памяти, жестким диском на 2 Тб, а также мышью, клавиатурой и монитором с диагональю не меньше 19 дюймов.Председатель комитета по физической культуре рассказал, что в силу технических особенностей, киберспорт может стать одной из дисциплин на Олимпийских играх. Интерес к виртуальному спорту возник после победы российской команды Team Spirit на чемпионате The International 10 по игре Dota 2.