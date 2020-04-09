Компания NPD Group зафиксировала резкое увеличение спроса на веб-камеры в США. Их раскупают на фоне пандемии коронавируса COVID-19 и самоизоляции, а также в связи с необходимостью работать дома.
Многие американские ритейлеры, в том числе Amazon, Best Buy, Walmart и Target, уже распродали все веб-камеры, а новые поставки задерживаются из-за простоя фабрик в Китае. На Ebay, Craiglist и других подобных площадках, где торгуют частные лица, цены на веб-камеры выросли в несколько раз. По всей видимости, некоторые люди заранее скупили запас камер для того, чтобы перепродать их в дальнейшем с большой накруткой. Наценки составляют до 50 долларов и выше даже в случае с моделями начального уровня.
Дефицит веб-камер в настоящее время наблюдается в США, но может возникнуть и в других странах, жителям которых приходится работать дома в условиях карантина. В ноутбуки, как правило, бывают встроены камеры, но их качество иногда оказывается недостаточно высоким для проведения видеоконференций и общения с коллегами. Кроме того, камеры скупают обладатели стационарных компьютеров, у которых до сих пор не было необходимости в общении с другими людьми по видеосвязи.
Спрос на веб-камеры также мог вырасти из-за тех, кто не может ездить по стране из-за пандемии коронавируса, но хочет общаться со своими родственниками, которые живут далеко. Пользоваться смартфонами для этой цели им, по всей видимости, не очень удобно.
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