





По мере того, как новый коронавирус продолжает заражать людей во всем мире, в интернете появляется все больше новостей и постов о нем. К сожалению, в этом постоянном потоке информации хватает мифов и домыслов, а во время вирусной эпидемии слухи и дезинформация могут быть опасными.Мы решили собрать список самых распространенных мифов о новом коронавирусе COVID-19 и объяснить, почему эти слухи вводят в заблуждение или просто ошибочны.Стандартные хирургические маски не могут защитить вас от SARS-CoV-2, так как они не предназначены для того, чтобы блокировать вирусы и не прилегают плотно к лицу. Тем не менее, хирургические маски могут помочь предотвратить дальнейшее распространение вируса зараженными людьми, так как они задерживает капли мокроты, вылетающие при чихании.В медицинских учреждениях используются специальные маски, так называемые «респираторы N95», которые значительно снижают распространение вируса среди медицинского персонала. Обычным людям требуется тренировка, чтобы правильно надеть такой респиратор, так как он должен плотно прилегать вокруг носа и подбородка. К тому же перед каждым использованием владельцы должны научиться проверять респиратор на наличие повреждений.Не совсем так. Чтобы оценить, насколько легко распространяется вирус, ученые рассчитывают его «базовую способность к размножению», или R0. Это число предсказывает количество людей, которые могут подхватить вирус от одного зараженного за весь период заболевания последнего. В настоящее время R0 для SARS-CoV-2, вируса, вызывающего заболевание COVID-19, оценивается примерно в 2.2, то есть один инфицированный человек заразит в среднем около 2.2 других. Для сравнения, грипп имеет R0 лишь 1.3, то есть он куда менее заразен.Совсем не так. Коронавирус — это большое семейство вирусов, вызывающих множество различных заболеваний. Текущий SARS-CoV-2 имеет сходство с другими коронавирусами, четыре из которых могут вызывать простуду. Все пять коронавирусов имеют остроконечные выступы на своей поверхности — из-за чего они, собственно, и получили такое название — и используют так называемые спайковые белки для заражения клеток.Однако четыре остальных коронавируса, названные 229E, NL63, OC43 и HKU1, используют людей в качестве своих основных хозяев. У SARS-CoV-2 же около 90% генетического материала схожи коронавирусами, которые заражают летучих мышей, что свидетельствует о том, что вирус сначала возник у них, а затем попал к человеку .Данные свидетельствуют о том, что вирус прошел через промежуточное животное до заражения людей. Точно так же вирус атипичной пневмонии (SARS) сначала перешел от летучих мышей к циветтам (маленьким ночным млекопитающим), а уже от них попал к людям. Аналогично MERS (Ближневосточный респираторный синдром) сначала перешел от летучих мышей к верблюдам, и уже от них распространился на людей.Нет доказательств того, что вирус создан человеком. SARS-CoV-2 очень напоминает два других коронавируса, SARS-CoV и MERS-CoV, которые уже вызывали вспышки заболеваний за последние пару десятилетий, и все три вируса, по-видимому, пришли к нам от летучих мышей. Короче говоря, характеристики SARS-CoV-2 совпадают с тем, что мы знаем о других природных коронавирусах, которые совершили переход от животных к людям.Статистика говорит иначе. Около 81% людей, инфицированных коронавирусом, имеют легкие случаи COVID-19, согласно исследованию, опубликованному 18 февраля Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний. У 13.8% тяжелая форма заболевания, что означает, что у них есть одышка или требуется дополнительный кислород. Состояние 4.7% заболевших оценивается как критическое, они сталкиваются с дыхательной недостаточностью, полиорганной недостаточностью или септическим шоком.На данный момент только около 2.2% людей, инфицированных COVID-19, умерли от вируса — и это при том, что полностью восстановилось более чем 40 тысяч человек из 90 тысяч заболевших. Люди пожилого возраста или имеющие проблемы со здоровьем, по-видимому, наиболее подвержены риску получить тяжелую форму заболевания.По данным Всемирной организации здравоохранения, нет никаких доказательств того, что домашние животные, такие как кошки и собаки, могут быть заражены коронавирусом и уж тем более распространять его среди людей. «Однако всегда полезно мыть руки с мылом после контакта с домашними животными», — советует ВОЗ. Эти действия защищают вас от бактерий, в том числе, которые действительно могут передаваться от домашних животных и людей.Увы, но дети определенно могут заразиться COVID-19, хотя некоторые статистические данные показывают, что вероятность заражения вирусом у них может быть ниже, чем у взрослых. Так, по данным на 26 февраля, в Италии было диагностировано 400 случаев COVID-19, включая пять случаев у детей в возрасте от 4 до 19 лет. Исследование в китайской провинции Хубэй показало, что из более чем 44 000 случаев COVID-19 около 2.2% были связаны с детьми в возрасте до 19 лет.Если все было бы так просто, то эпидемия бы уже прекратилась. Увы, но COVID-19 вызывает широкий спектр симптомов, многие из которых появляются и при других респираторных заболеваниях, таких как грипп и простуда. В частности, общие симптомы COVID-19 включают лихорадку, кашель и затрудненное дыхание, а более редкие симптомы включают головокружение, тошноту, рвоту и насморк. В тяжелых случаях болезнь может прогрессировать в серьезную пневмонию, но на ранних стадиях инфицированные люди могут вообще не проявлять никаких симптомов.Пока что статистика говорит иначе. Так, в США уровень смертности от ежегодной эпидемии гриппа составляет около 0,1%. Для сравнения, последние данные свидетельствуют о том, что уровень смертности от COVID-19 более чем в 20 раз выше, около 2.2%.Однако стоит понимать, что эпидемия еще идет, и эта цифра постоянно меняется и может не отражать фактический уровень смертности. К тому же не ясно, правильно ли задокументированы подсчеты случаев в Китае, так как врачи в этой стране изменили способ учета заболевших уже во время эпидемии. Поэтому может быть много легких или бессимптомных случаев, которые не учитывались в общем объеме выборки.По данным Всемирной организации здравоохранения, получать письма или посылки из Китая безопасно. Исследования показали, что коронавирусы не выживают долго на таких объектах, как коробки или пакеты. Основываясь на том, что мы знаем о подобных коронавирусах, таких как MERS-CoV и SARS-CoV, эксперты считают, что этот новый коронавирус, вероятно, плохо выживает на различных поверхностях.Недавнее исследование показало, что эти родственные коронавирусы могут оставаться жизнеспособными на таких поверхностях, как металл, стекло или пластик, в течение девяти дней. К счастью, из-за карантина и сбоев в работе почты отправления из Китая зачастую идут в два-четыре раза дольше.Чтобы вирус оставался жизнеспособным, ему необходимо сочетание определенных условий окружающей среды, таких как температура человеческого тела, отсутствие ультрафиолетового излучения и большая влажность — комбинация, которую вы вряд ли получите в коробке, говорит доктор Амеша Адаль, старший научный сотрудник центра Джонса Хопкинса.Таким образом, существует очень низкий риск распространения коронавируса от предметов или упаковки, которые доставлялись в течение нескольких недель при температуре окружающей среды. В настоящее время нет случаев заражения коронавирусом через посылки, так что «Симпсоны» врут.