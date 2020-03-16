Вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал запуск сайта стопкоронавирус.рф. Он был запущен Правительством РФ для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.
Кроме того, Правительство РФ открыло бесплатную телефонную линию по борьбе с инфекцией. Номер для звонков — 8-800-2000-112.
На сайте приводятся рекомендации для уменьшения риска заражения коронавирусом:
- Чаще мыть руки и пользоваться дезинфицирующими средствами
- Не касаться рта, носа или глаз немытыми руками
- Надевать маску или использовать другие подручные средства защиты
- Избегать излишних поездок и посещения многолюдных мест
Там же рассказано о признаках заражения и указано, что делать в том случае, если возникло недомогание, схожее с тем, которое испытывают заразившиеся. Для получения дополнительной информации о вирусе выложено несколько видеороликов. В дальнейшем на сайте будет отражаться реальная картина по ситуации с COVID-19 в России и за рубежом.
По состоянию на 16 марта вирус COVID-19 заразил более 174 тысяч человек по всему миру, более 6700 из них погибли. В России зафиксировано 93 случая заражений, десятки тысяч человек находятся под наблюдением врачей. Власти Москвы запретили проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек, а школьников в регионах России раньше срока вывели на весенние каникулы.
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