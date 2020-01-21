





Компания Xiaomi представила у себя на родине новый продукт — Yesoul Beast 19.5-inch Smart Bike V1-Plus. Это относительно дорогой велотренажёр, оснащённый большим сенсорным экраном.На 19,5-дюймовом экране можно смотреть программы с уроками тренировок и следить за своими достижениями в режиме реального времени с помощью фитнес-приложения Yesoul. При желании можно не напрягать себя этой информацией и непринуждённо крутить педали, смотря какой-нибудь фильм. Экран защищён от влаги, поэтому стекающий с головы и тела пот ему не навредит. Руль велотренажёр примерно такой же, как у шоссейных велосипедов.В приложении Yesoul доступны более трёх тысяч заранее записанных курсов тренировок. Также предлагаются «живые» тренировки три раза в день — утром, днём и вечером, причём они не повторяются. Есть ежедневно пользователю будет предложено что-то новое (хотя сложно представить, как можно крутить педали как-то иначе, разве что экспериментируя со скоростью и сопротивлением колеса).Велотренажёр анализирует занятия пользователя и даёт ему рекомендации по более эффективным тренировкам, которые позволят добиться выдающихся результатов. Xiaomi утверждает, что этот агрегат спроектирован с учётом профессионального опыта и максимально бесшумный — например, для торможения применяются магнитные элементы, а передача вращения на колесо осуществляется с помощью ленточного механизма.Xiaomi продаёт этот велотренажёр за 9999 юаней, что составляет около 90 тысяч рублей. Доступные цвета — белый и чёрный.