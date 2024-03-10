Топовая мышь Logitech и ещё три прикольных гаджета для каждого геймера. Они вам точно понравятся

Фархад
Divoom

Мы знаем, как сильно читателям iGuides нравятся всякие гиковские девайсы, которые играют не только декоративную роль, но также несут практическую пользу. Обычно мы делимся с вами годными предложениями на смартфоны, ноутбуки и всё, что с ними связано. Однако в этот раз собрали лучшие гаджеты для геймеров по самым доступным ценам.

Сразу отметим, что все цены актуальны на момент публикации статьи и только для Москвы. Жители регионов могут переключиться на столицу и проверить возможность доставки в свой город.

Logitech G G502 Hero

G502
 
В любом геймерском сетапе (даже с консолями) должна быть проводная мышь. Мы остановились на легендарной модели от проверенного бренда. За довольно скромные деньги девайс предлагает механические свитчи, тонкую корректировку веса и солидный набор геймерских функций. Главное, что в этой мыши нет ослепляюще яркой RGB-подсветки или других пёстрых элементов.

Logitech G G502 Hero оснащена оптическим датчиком Hero 25K с точностью отслеживания до 25 600 точек на дюйм. В комплекте идет набор утяжелилей по 3,6 грамма, которы позволят подогнать девайс под свою руку. Все кнопки, чувствительность сенсора и яркость подсветки можно настроить в приложении Logitech Gaming Software.

Цена: от 3968 рублей.

Divoom Ditoo Pro

Divoom
 
Просто имбовый гаджет для гика. Внешне устройство напоминает ретро-ПК. На деле это комбо из беспроводной колонки, пиксельного дисплея, диктофона и кучи других интересных приблуд.

Помимо статичных изображений и анимаций, которые можно создавать самому или скачивать в фирменном приложении, на экран Divoom Ditoo Pro можно вывести эквалайзер, часы или простенькую игру. Работает пиксельный компьютер от аккумулятора на 5000 мАч, а заряжается по USB-C.

Цена: от 6582 рублей.

Геймпад 8BitDo Ultimate

8bitdo

Это один из лучших контроллеров на рынке на сегодняшний день. Девайс предлагает эргономичный корпус, удобное расположение стиков, два лепестка и беспроводное подключение по Bluetooth или радиоканалу. Подключается 8BitDo Ultimate как к ПК и консолям, так и к смартфонам на iOS и Android.

Само собой, в этом геймпаде предусмотрена вибрация, макросы и возможность точной настройки стиков и триггеров в фирменной утилите для ПК. Для любителей лимитое есть коллекционное издание по культовой игре miHoYo — Genshin Impact. В него входит подставка, чехол, накладки на стики, брелок и магнитик в стилистике персонажа Чун Юнь.

Цена: от 8900 рублей.

Anbernic RG35XX Plus

Anbernic

Самая имбовая вещь для любого человека, заставшего эру 8-битных консолей. Максимальный всплеск ностальгии с таким устройством вам точно обеспечен. Сама консоль внешне напоминает Nintendo Game Boy, а внутри вас ждут тысячи игр из детства.

С приставкой Anbernic RG35XX Plus вы сможете перепройти затёртые до дыр тайтлы или попробовать игры, которые вы не смогли найти на картридже в своём детстве. За свои деньги — это абсолютный мастхэв для любого мужчины за 30.

Цена: от 8823 рублей.


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Комментарии

Aspard
+561
Aspard
С ценами логитеч вообще охренел, не такого у них качества продукция, чтобы такую стоимость лепить.
Вчера в 23:20
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