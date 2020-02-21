Vivo

Китайский производитель смартфонов подтвердил свою готовность следовать требованиям российского законадательства и своевременно поставить на рынок продукцию с предустановленным российским программным обеспечением. Компания отработала и протестировала все необходимые процессы в рамках предустановки поискового сервиса «Яндекс» на свои смартфоны на взаимовыгодных условиях.

По словам компании, они вне зависимости от законодательных инициатив открыты для сотрудничества с российскими производителями программного обеспечения, которые популярны у потребителей и делают их жизнь комфортнее.

Vivo подчеркивает, что российский рынок является приоритетным для них, поэтому особое внимание компания уделяет потребностям пользователей, создавая продукты актуальные для местного рынка. Напомним, о своей готовности предустанавливать российское программное обеспечение также сообщили Samsung, Huawei и Xiaomi.



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