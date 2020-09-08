





В июне vivo выпустила флагман X50 Pro+, а в июле компания анонсировала серию, которая была создана в сотрудничестве дизайнером Александром Ваном. Ранее он был креативным директором бренда Balenciaga.Это уже второй плод сотрудничества. В марте этого года китайский производитель выпустил vivo X50 Pro alexanderwang Limited Edition. Новинки последовала по его стопам и получила название X50 Pro+ alexanderwang Limited Edition. Смартфон оснащается 12 ГБ оперативной памяти и накопителем с ёмкостью 256 ГБ. Его стоимость составляет 877 долларов. На момент публикации предварительный заказ доступен только в Китае. Запуск продаж запланирован на 17 сентября. Vivo сообщает, что в продажу поступят только 1000 таких устройств.За исключением черно-серой задней стеклянной панели с градиентной торговой маркой Alexander Wang и эксклюзивной темы, ограниченная серия во всех возможных отношениях идентична обычному X50 Pro+.Флагман работает под управлением процессора Qualcomm Snapdragon 865. Смартфон оснащается 6,56-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2376×1080 пикселей и частотой 90 Гц. Что касается камеры, используется сенсор Samsung Isocell GN1 с разрешением 50 МП и размером пикселя 1 / 1,3 дюйма. Vivo X50 Pro+ оборудован чипом HiFi CS43131 с высокопроизводительным независимым декодированием ЦАП, частотой дискретизации до 384 кГц.