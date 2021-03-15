В iFixit разобрали AirPods Max. Внутри нашлось много интересного

На что способен процессор в смартфоне? Возможности, о которых мы даже не задумываемся

Итоги года: 5 лучших среднебюджетных смартфонов. Один из них — самый популярный в России

Хочу крутые наушники с активным шумоподавлением, что выбрать? Гид по 12 лучшим моделям 2020 года

Итоги года: 4 лучших флагманских смартфона

«МегаФон» сливает iPhone со скидками. Делимся ссылками на смартфоны с лучшим ценником