Смартфоны iPhone 12 и 12 mini получили новый дизайн с прямыми гранями из алюминия. В новом отчете говорится, что некоторые устройства из этой серии могут быть подвержены обесцвечиванию.
На снимке показан iPhone 12 (PRODUCT)RED купленный в ноябре прошлого года. Всё это время смартфон использовался в чехле. Однако за последние четыре месяца грани устройства значительно обесцветились на некоторых участках.
Зачастую обесцвечиванию подвержен угол смартфона рядом с блоком камер. Эта проблема не является уникальной для iPhone 12, поскольку iPhone 11 и SE 2 также были подвержены выцветанию. На форуме Apple есть несколько тем, посвященных аналогичным проблемам.
Стоит отметить, что четыре месяца — небольшой срок для возникновения проблем с покраской, учитывая, что всё это время смартфон находился в чехле. Пока неясно, насколько широко распространен дефект на данный момент. Возможно, редакции Svetapple попалось устройство с производственным браком.
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